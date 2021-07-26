لجنة رقابية تشيد بإجراءات نقطة التطعيم الجديدة ضد «كورونا» في بلدية حي الأندلس

أشادت لجنة رقابية تابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالإجراءات التي اتخذها القائمين على حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية حي الأندلس عند انتقالهم لنقطة جديدة بمضمار المدينة الرياضية.

وأقفلت نقطة التطعيم السابقة ببلدية حي الأندلس في طرابلس التي كانت تقع عند جزيرة الدرن، بناء على توضية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لعدم مطابقته للإجراءات الصحية العالمية للتلقيح.

وزرات اليوم الاثنين، اللجنة الرقابية العليا لمتابعة الحملة التطعيمية المنبثقة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مقر نقطة التطعيم ببلدية حي الاندلس بمكانها الجديد بمضمار المدينة الرياضية.

وأكد المركز عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللجنة تأكدت من أن اللقاح المستخدم في التطعيم بالنقطة نوع «سبوتنيك sputnik v» الجرعة الأولى، كما تأكدت من أن معايرة درجات التبريد للقاح كانت مناسبة ومسجلة (-20 ْ)، وكذلك وجود مصدر بديلة للطاقة ممثل في «مولد كهربائي».

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كما أكد المركز أن اللجنة الرقابية أكدت أن الطواقم العاملة بحملة التطعيم «تعمل بشكل منتظم وانسيابي» وأن «التهوية والإضاءة داخل الخيمة جيدة»، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتوفير خيمة أخرى تستخدم كمظلة لحماية الملقحين من أشعة الشمس.

وأوضح المركز أن اللجنة الرقابية ضم رئيس اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية المنبثقة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الدكتور عبدالله إبراهيم وعضوية الدكتور أكرم البغني.

ونوه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن حملة اللجنة الرقابية مستمرة في جولاتها التفقدية على نقاط التطعيم الميدانية للتلقيح ضد فيروس كورونا للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة والمعتمدة.

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