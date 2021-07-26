الدبيبة يوجه تعليمات لوزراء الداخلية والعدل والحكم المحلي بشأن حظر التجول

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليمات لوزراء الداخلية والعدل والحكم المحلي باتخاذ الإجراءات المشددة لوضع قرار حظر التجول في بعض المناطق موضع التنفيذ.

وأصدر الدبيبة قرارا يقضي بفرض حظر التجول لمدة أسبوعين ابتداء من غد الثلاثاء من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا في كل من بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي.

وأكد القرار على ضرورة إغلاق جميع الأنشطة التجارية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي، ويستثنى من ذلك المؤسسات السيادية والأمنية والنظافة والكهرباء والاتصالات وحركة الشحن.

ومنع رئيس حكومة الوحدة الوطنية على المؤسسات التعليمية إصدار قرارات بمنع وتعليق الدراسة إلا بعد العودة لوزارة الصحة.