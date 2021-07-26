ديوان المحاسبة يبحث أسباب تعثر مشاريع العزل مع جهاز الطب العسكري

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” -الاثنين – مع المدعي العام العسكري، أسباب تعثر استكمال مراكز العزل التي تنفد من قبل جهاز الطب العسكري، لإمكانية الاستفادة منها في ظل ارتفاع الأعداد المصابة بفيروس كورونا.

حضر الاجتماع الذي عقد داخل مقر الديوان مدير إدارة مشروعات الطب العسكري والإدارات المختصة بالديوان وتم الاتفاق على سياق استكمال هذه المشاريع، خاصة التي وصلت إلى نسب إنجاز عالية.

كما تم على هامش الاجتماع الوقوف على الوضع الوبائي بمدينة ترهونة، من خلال مدير فرع الديوان بالمدينة، وعلى إثر ذلك تم التواصل مع وزارة الصحة للقيام بإجراءات عاجلة لتجهيز قسم الإيواء “رجال” بالمستشفى التعليمي بالمدينة لإيواء المصابين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك.

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