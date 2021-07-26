“القطراني” يبحث مع وزير التخطيط إعادة تفعيل جهاز استثمار مياه النهر الصناعي

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، اليوم الإثنين، بوزير التخطيط فاخر بوفرنه، في مكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة طرابلس.

وأوضح بيان نشره حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، حيث “تمت مناقشة الإشكاليات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي سواء من الناحية الفنية أو المالية ، بالإضافة إلى ما يمكن اتخاذه من إجراءات تمكن مسؤولي منظومة النهر من أداء مهامهم على الوجه الأمثل لضمان تدفق المياه لكافة المدن والمناطق التي تغذيها المنظومة”.

وأردف البيان، أنه بالاضافة إلى ذلك “تباحث الطرفان حول امكانية إعادة تفعيل جهاز استثمار مياه النهر بمناطق سهل بنغازي بحيث يتم انعاش المشاريع الزراعية والانتاجية المتعسرة والنظر في امكانية إطلاق مشاريع اخرى تمكن الجهات ذات الاختصاص من توفير فرص عمل إضافية ولتمويل جهاز تنفيذ مشروع النهر بالموارد المالية اللازمة”.