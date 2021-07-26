المنفي لرئيس الكونغو برازافيل: نطالب الاتحاد الإفريقي بتقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء حسين العائب، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

ورحب الرئيس الكونغولي في مستهل اللقاء، المنفي والوفد المرافق له، وأثنى على الجهود التي بذلها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لدعم المصالحة الوطنية والاستقرار في البلاد.

وجدد المنفي التزام المجلس الرئاسي، بدعم المسار الانتخابي، وكافة الاستحقاقات القادمة، ودعم مشروع المصالحة، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وطالب الاتحاد الإفريقي بتقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات البلدان المجاورة لإنهاء الأزمة الليبية، وضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين مع الاتحاد الإفريقي لحلحلة كافة القضايا العالقة.