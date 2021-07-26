المنفي يطالب الاتحاد الأفريقي بدعم فعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الاتحاد الأفريقي «بتقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات البلدان المجاورة لإنهاء الأزمة الليبية»، مشددا على «ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين مع الاتحاد الإفريقي لحلحلة كافة القضايا العالقة».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، اليوم الاثنين، مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو في العاصمة الكونغولية، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية اللواء حسين العائب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والرئيس الكونغولي الذي يترأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، مشير إلى أن الرئيس دينيس ساسو أثنى على جهود المنفي لدعم المصالحة الوطنية والاستقرار في البلاد.

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي جدد خلال اللقاء التزام المجلس الرئاسي، بدعم المسار الانتخابي، وكافة الاستحقاقات القادمة، ودعم مشروع المصالحة، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، داعيا الاتحاد الأفريقي «لمد يد العون لليبيا، لتحقيق الأمن والاستقرار لينعكس على المنطقة، والقارة الإفريقية بشكل عام».

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في وقت سابق اليوم إلى جمهورية الكونغو برازافيل، حيث كان في استقباله الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي دعاه في 15 يوليو الجاري لزيارة الكونغو لمناقشة تطور الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وفق بيان المجلس الرئاسي اليوم.

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