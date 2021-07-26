القطراني يجري لقاءات متعددة لبحث إعادة تفعيل جهاز استثمار مياه  النهر بمناطق سهل بنغازي ودور المرأة في ارساء سلام شامل على كامل التراب الليبي

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، اليوم الإثنين، بوزير التخطيط فاخر بوفرنه، في مكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة طرابلس.

وبحسب إيجاز صحفي لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، أنه “تمت مناقشة الإشكاليات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي سواء من الناحية الفنية أو المالية ، بالإضافة إلى ما يمكن اتخاذه من إجراءات تمكن مسؤولي منظومة النهر من أداء مهامهم على الوجه الأمثل لضمان تدفق المياه لكافة المدن والمناطق التي تغذيها المنظومة”.

وأردف البيان، أنه بالاضافة إلى ذلك “تباحث الطرفان حول امكانية إعادة تفعيل جهاز استثمار مياه النهر بمناطق سهل بنغازي بحيث يتم انعاش المشاريع الزراعية والانتاجية المتعسرة والنظر في امكانية إطلاق مشاريع اخرى تمكن الجهات ذات الاختصاص من توفير فرص عمل إضافية ولتمويل جهاز تنفيذ مشروع النهر بالموارد المالية اللازمة”.

وفي سياق متصل القطراني صباح اليوم الاثنين بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس مع وزير شؤون المرأة السيدة حورية طرمال حول دور المرأة في ارساء سلام شامل على كامل التراب الليبي عن طريق مساهمتها الفاعلة في مفاوضات السلام ودورها البارز في صياغة الاتفاقات السياسية ولعل اخرها مشاركتها بالحوار السياسي الليبي الذي اضفى الى توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة الوحدة .

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، فإنه تم التأكيد على استمرار المرأة في دورها الايجابي سواء في الاجسام التشريعية أو التنفيذية والمدنية وذلك لايصال صوت المرأة والضغط من أجل توفير مناخ آمن للعمل سواء في العمل المؤسسي الرسمي وغير الرسمي .

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