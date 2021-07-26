من “برازافيل”.. المنفي يطالب الاتحاد الأفريقي بدعم المصالحة الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، مع الرئيس “دينيس ساسو نغيسو” رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، بحضور اللواء حسين العائب، رئيس جهاز المخابرات العامة، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

ورحب الرئيس الكونغولي في مستهل اللقاء، بالمنفي والوفد المرافق له، وأثنى على الجهود التي بذلها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لدعم المصالحة الوطنية والاستقرار في البلاد.

و جدد المنفي التزام المجلس الرئاسي، بدعم المسار الانتخابي، وكافة الاستحقاقات القادمة، ودعم مشروع المصالحة، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وطالب الاتحاد الإفريقي بتقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات البلدان المجاورة لإنهاء الأزمة الليبية، وضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين مع الاتحاد الإفريقي لحلحلة كافة القضايا العالقة.

ودعا الاتحاد الإفريقي لمد يد العون لليبيا، لتحقيق الأمن والاستقرار لينعكس على المنطقة، والقارة الإفريقية بشكل عام.