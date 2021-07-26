قرقاب: يوجد تعاون ومشاريع قائمة بين شركة هاتف ليبيا وشركات عالمية مثل أريكسون ونوكيا وهواوي

أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، اليوم الإثنين، أن شركة هاتف ليبيا التابعة للقابضة للاتصالات وقعت اليوم، عقدا مع شركة “إنفنيرا ـ Infinera” الأمريكية إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال البنية التحتية للاتصالات.

قرقاب، وفي كلمته خلال مراسم توقيع العقد، أشار إلى أن هذا العقد أول عقد توقعه مؤسسة ليبية مع شركة أمريكية على مستوى جميع القطاعات في الدولة، مضيفاً: “سنعلن خلال الأسابيع الخمس المقبلة، توقيع عقود جديدة مع شركات عالمية كبرى لإنشاء مراكز بيانات، حيث أن إستراتيجية العقد مع “إنفنيرا” ترتكز على 3 محاور أساسية، الأول تقوية البنية التحتية، والثاني رفع سعات الإنترنت والهاتف النقال، والثالث التدريب والتطوير”.

وأضاف: “جاء العقد ضمن إستراتيجية عمل للسنوات الخمس المقبلة، لرفع أداء البنية التحتية للاتصالات، كالمقسمات الرئيسية والكوابل والألياف البصرية، ولدينا منظومة كوابل طولها أكثر من 16 ألف كيلومتر تصل أكثر من 220 مدينة، لكن عمرها 10 سنوات حتى الآن”.

وتابع: “هذا العقد بداية لتوصيل الكوابل إلى مدن لم تصل إليها من قبل في أقصى الجنوب والشرق والغرب، ومن أكبر التحديات هو آلية التوافق بين معدّات المورّدين المختلفين، فالمشروع عبارة عن تغيير كامل للموجود الآن بتقنيات جديدة في أكثر من 70 موقعا و65 مدينةً، وستفتتح “إنفنيرا” فرعا كبيرا في ليبيا، وتعمل لتحقيق “الموائمة بين المنظومات المختلفة”.

واختتم: “يوجد تعاون ومشاريع قائمة بين شركتنا وشركات عالمية أخرى مثل أريكسون ونوكيا، وصينية كهواوي، ولكن هذا المشروع يستهدف العمود الفقري للبنية التحتية، وفكرتنا هي فتح السوق الليبي وتشجيع الشركات العالمية الكبرى للعودة، وإيجاد تنوع في التقنية وتنافسية أكبر وعدم الاعتماد على دولة معينة، وجانب كبير من العقد مع الشركة الأمريكية يتناول التطوير والتدريب ونقل المعرفة، وهو ما افتقدناه خلال تعاملنا مع شركات أخرى سابقا”.

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