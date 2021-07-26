وقالت:” نحن في صف الشعب التونسي في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار”.

كما أكّدت أن الشعب التونسي عبر عن سعادته بقرارات الرئيس سعيد، لأنهم تخلصوا من الإخوان ومن راشد الغنوشي وهشام المشيشي، وفق تعبيرها.

وقالت: “لن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة”.

وتابعت:” لو كنا في السلطة لقمنا بإيقاف الدمار والمنظومة الحالية، الآن يجب تحديد المسار الذي يصب في مصلحة التونسيين.”

وتابعت:” نتمنى أن يكون الإصلاح جذرياً، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي”.

وقالت موسى، إن ما تشهده الساحة التونسية الآن، هو مواجهة لمخطط جماعة الإخوان الإرهابية الظلامي، الذى يسعى إلى نشر الخراب والدم، وإنهاء لحكم المرشد في تونس، وتابعت: “لا تستطيع جماعة الإخوان الإرهابية الحديث عن الديمقراطية كونها تؤمن بسياسة تدمير المؤسسات ونشر الفوضى”.

موسى، وخلال اتصال هاتفي على قناة “ON” المصرية، أضافت: “أنها تأمل أن تحقق قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد، مطالب الشعب التونسى وإبعاد الإخوان ومنع سيطرتهم على الدولة التونسية، والشروع في خريطة طريق جديدة لفتح آفاق جديدة للدولة التونسية التي تعانى من أزمة اقتصادية خانقة ناتجة عن السياسة الفاشلة للإخوان”.

ولفتت عبير موسى، إلى أن الشعب التونسى ينتظر خريطة الطريق التي سيعلن عنها الرئيس قيس سعيد، خلال ساعات أو أيام.

وتابعت: “ونتمنى أن توافق مطالب الشعب وألا يتم الالتفاف عليها”.

وأكدت عبير موسى، أنه منذ استقلال الدولة التونسية وهى منفتحة وتؤمن بدور المرأة والوطنية، ولكن الإخوان جاءوا بأجندة ظلامية قائمة على عدم احترام الوطن والقانون كونهم ينظرون إلى الوطن على اعتبار هو حفنة من تراب عفن، وليس له أي قيمة عندهم.