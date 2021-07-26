«القطراني» يبحث مع «طرمال» مشاركة المرأة في الأجسام التشريعية و التنفيذية 

التقى النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين اعطيه القطراني، اليوم الاثنين، مع وزير شؤون المرأة السيدة حورية طرمال، بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس.

وأوضح بيان نشره حساب حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، أن اللقاء تناول “دور المرأة في إرساء سلام شامل على كامل التراب الليبي عن طريق مساهمتها الفاعلة في مفاوضات السلام ودورها البارز في صياغة الاتفاقات السياسية ولعل آخرها مشاركتها بالحوار السياسي الليبي الذي أفضى إلى توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة الوحدة”.

وختم البيان مؤكدُا أنه خلال الاجتماع “تم التأكيد على استمرار المرأة في دورها الإيجابي سواء في الأجسام التشريعية أو التنفيذية والمدنية وذلك لايصال صوت المرأة والضغط من أجل توفير مناخ آمن للعمل سواء في العمل المؤسسي الرسمي وغير الرسمي”.