أبو الغيط: الجامعة العربية تدعم بشكل كامل الشعب التونسي

دعا الأمين العام للجامعة العربية “أحمد أبوالغيط” ، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي ، اليوم الاثنين ، إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد بعد قرار الرئيس المفاجئ إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وقالت الجامعة العربية ، في بيان ، إن وزير الخارجية التونسي “عثمان الجرندي” أطلع “أبوالغيط” على الموقف في تونس.

وأضافت “أعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي ، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفاعلية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب”.

وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أصدر قرارات تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، خطوة ضروية من أجل إنقاذ تونس.

كما أصدر الاثنين، أمرا رئاسيا قرّر فيه إعفاء إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.