المنفي يبحث أوضاع ليبيا مع رئيس الكونغو برازافيل

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس الكونغو برازافيل “دينيس ساسو نغيسو” رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

ورحب الرئيس الكونغولي بالدكتور المنفي والوفد المرافق له، وأثنى على الجهود التي بذلها، لدعم المصالحة الوطنية والاستقرار في البلاد.

و جدد المنفي التزام المجلس الرئاسي، بدعم المسار الانتخابي، وكافة الاستحقاقات المقبلة ، ودعم مشروع المصالحة، وعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

كما طالب رئيس المجلس الرئاسي الاتحاد الإفريقي بتقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات البلدان المجاورة لإنهاء الأزمة الليبية، وضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين مع الاتحاد الإفريقي لحلحلة كافة القضايا العالقة.

ودعا الاتحاد الإفريقي لمد يد العون لليبيا، لتحقيق الأمن والاستقرار لينعكس على المنطقة، والقارة الإفريقية بشكل عام.

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