مركز بنغازي الطبي: نشهد تزايداً ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا

أكد مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي الدكتور “أحمد الأوجلي” أن “البرج يشهد تزايداً ملحوظا في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا، خاصة في الأشهر الأخيرة”.

وأوضح مركز بنغازي الطبي، في بيان، عبر الحساب الرسمي على فيسبوك، نقلًا عن “الأوجلي” قوله؛ إن”حالات العناية الفائقة تجاوزت السعة السريرية لها وتضم حالياً 8 أسرة بأجهزة التنفس الصناعي”.

وأشار “الأوجلي” إلى أن “المركز الطبي يعول على زيادة القدرة الاستيعابية بالعناية بمزيد من أجهزة التنفس الصناعي تصل إلى 32 سرير”، موضحاً أن “عدد الحالات الموجبة التي تتلقى الرعاية الصحية في قسم العزل ” الإيواء ” داخل البرج تصل إلى 22 حالة موجبة”.

ولفت إلى أنه “مع ارتفاع وتزايد عدد الحالات أصبحت نسبة الخطورة كبيرة بالنسبة للحالة الصحية لكل مريض”.

وختم مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي أن ” 25% الى 30% من حالات الدخول تحتاج لعناية فائقة ودعم تنفسي”، مشيراً إلى أنه “في السابق كانت معظم الحالات من كبار السن أما الآن فأغلب الحالات من صغار السن وفي أوائل ومنتصف العشرينات من العمر”.