“القطراني” يبحث مع وزير التخطيط متطلبات الأمن المائي

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة طرابلس مع وزير التخطيط فاخر بوفرنة الاشكاليات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي سواء من الناحيتين الفنية والمالية ، بالاضافة الى ما يمكن اتخاذه من اجراءات تمكن مسؤولي منظومة النهر من أداء مهامهم على الوجه الأمثل لضمان تدفق المياه لكافة المدن والمناطق التي تغذيها المنظومة .

كما تباحث المسؤولان حول إمكانية إعادة تفعيل جهاز استثمار مياه النهر بمناطق سهل بنغازي بحيث يتم انعاش المشاريع الزراعية والانتاجية المتعسرة والنظر في إمكانية إطلاق مشاريع أخرى تمكن الجهات ذات الاختصاص من توفير فرص عمل إضافية ولتمويل جهاز تنفيذ مشروع النهر بالموارد المالية اللازمة .

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