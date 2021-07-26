خالد شكشك يناقش استكمال مراكز عزل جهاز الطب العسكري المتوقفة

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع المدعي العام العسكري استكمال مراكز العزل التي تنفذ من قبل جهاز الطب العسكري، لإمكانية الاستفادة منها في ظل ارتفاع الأعداد المصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين بمقر الديوان بحضور الإدارات المختصة بالديوان، ومدير إدارة مشروعات الطب العسكري.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على سياق لاستكمال هذه المشاريع، لا سيما تلك التي وصلت إلى نسب إنجاز عالية.

وتم على هامش الاجتماع الوقوف على الوضع الوبائي بمدينة ترهونة، من خلال مدير فرع الديوان بالمدينة، وعلى إثر ذلك تم التواصل مع وزارة الصحة للقيام بإجراءات عاجلة لتجهيز قسم الإيواء “رجال” بالمستشفى التعليمي بالمدينة لإيواء المصابين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك.