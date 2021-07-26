مجلس الدولة يشكل لجنة للتواصل مع «النواب» بشأن إعداد قوانين الانتخابات

أعلن مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مساء الاثنين، عن تشكيل اللجنة المكلفة بالتواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بشأن النظر في مقترحات إعداد قواني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وتضم لجنة مجلس الدولة كل من أعضاء المجلس: السنوسي سالم عمر القمي «رئيسا» وعضوية كل من أبكده محمد علي كسلاله، وأحمد محمد علي يوسف لنقي وشكري الأمين محمد المغربي، وعبدالسلام إبراهيم اسماعيل الصفراني، وعمر عبدالعزيز عبد الكريم أبوشاح، ومحمود سلامة محمد الغرياني، ونعيمة محمد نصر الحامي، ونوح عبدالله نوح المالطي.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تقوم اللجنة «بتنفيذ ما جاء بالمادة (23) من الاتفاق السياسي والتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بالخصوص وإحالة ما يتم التوصل إليه من مشاريع القوانين إلى المجلس الأعلى للدولة لاعتمادها قبل إحالتها لمجلس النواب».

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وبدأت اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب أمس الاثنين، اجتماعاتها في العاصمة الإيطالية روما مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في يلبيا لمناقشة مقترحات قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

ويأتي إعلان المجلس الأعلى للدولة عن تشكيل اللجنة عقب الاتصال الذي أجراه اليوم المبعوث الأمم يان كوبيش مع رئيس المجلس خالد المشري أمس الاثنين، وحث خلاله المجلس على التوافق مع مجلس النواب بشأن قوانين الانتخابات.

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