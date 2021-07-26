إذاعة تونسية: الجيش يستعيد ملفًا هامًا حاولت وزيرة العدل المقالة إخفاءه

أعلنت إذاعة “ديوان اف ام” التونسية، مساء الاثنين، في خبر عاجل أن “وزيرة العدل بالنيابة المقالة حسناء بن سليمان تخفي ملفا هاما في منزلها”.

وأكدت الإذاعة في بيانها، أن “قرار تعطيل العمل بالإدارات العمومية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية يأتي في إطار قطع الطريق أمام أي محاولة ممكنة للعبث بالملفات الإدارية”.

وأوضح البيان؛ أن ذلك يأتي “بعد أن حاولت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم إخفاء إحدى الملفّات المتعلقة بالبشير العكرمي في منزلها وقد تفطن الجيش واستعاد الملف”، حسبما ذكرت الإذاعة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعفى، الإثنين 26 يوليو، وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي من منصبه، كما أعفى وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من منصبها.

وكان «سعيد» قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.

كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: “لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص.”

وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.