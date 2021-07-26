صور | وفد إقتصادي إماراتي يضم عشرة شركات كبرى يوقع مذكرة تفاهم في طرابلس

ليبيا – استقبل رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض بمقر الاتحاد في طرابلس وفد اقتصادي رفيع من دولة الإمارات العربية المتحدة .

ووصف الإتحاد في بيان له تلقته المرصد الوفد بـ ” الهام وقد كان برئاسة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد الغرف الاماراتية والامين العام للاتحاد حميد محمد بن سالم ورؤساء ومدراء اكثر من عشرة من كبريات الشركات الاماراتية ” .

وكان في استقبال الوفد جمال اللموشي رئيس مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة وخالد السويسي وكيل وزارة المواصلات وعمر الجواشي رئيس هيئة المواني وعدد كبير من مدراء الشركات والمصارف والمؤسسات الليبية .

وأضاف البيان : ” تميز هذا اللقاء بكامل الود والترحاب والاستعداد للعمل المشترك في سبيل مصلحة البلدين وزيادة التعاون في كل الانشطة التجارية والإستثمارية ” .

كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة والتي من ابرز بنودها حسب البيان :

*دعم وتشجيع المبادرات والانشطه التجارية والارتباط الصناعي بين الشركات والمؤسسات الخاصه

*تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات الاقتصاديه بشكل عام والتجاريه والصناعية على وجه الخصوص

*تمكين الغرف التجارية بالبلدين من التواصل والتنسيق فيما بينها نحو خلق شركات عمل واعدة وفرص تجارية مناسبة لقطاعي الاعمال بالبلدين .

ويأتي هذا التطور كعلامة يأمل قطاع المال والأعمال والتطوير العقاري والتجاري والمصرفي والنقل ان تكون علامة لبدء عودة العلاقات التجارية بين البلدين إلى طبيعتها في ظل تمثله الإمارات من ثقل إقتصادي واستثماري وتنموي هام في المنطقة مع تقدمها على مستوى الشفافية الذي حلت به في الترتيب الأول عربيًا و 21 عالميًا من بين 179 دولة حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2020 .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية