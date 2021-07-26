نورلاند: شجعت المشري على التوصل لحل وسط مبكر بشأن الأساس القانوني للانتخابات  

ليبيا- دعا السفير الأميركي المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان على تغيير موقفه من القاعدة الدستورية الانتخابية.

نورلاند أوضح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اطلعت عليها صحيفة المرصد أنه شجع المشري على التوصل إلى حل وسط مبكر بشأن الأساس القانوني للانتخابات خلل لقاءه جمعه به في العاصمة طرابلس.

وتابع نورلاند أنه شجع جميع القادة السياسيين للتوصل إلى حل وسط مبكر بشأن الأساس القانوني للانتخابات.

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