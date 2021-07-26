ليبيا الان

محلل سياسي: معاقل “الإخوان الإرهابية” تتساقط واحدة تلو الأخرى

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الدكتور أحمد صلاح المحلل السياسي، إن معاقل جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة أخذت تتساقط واحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى أت البداية كانت من مصر، حيث انتفض الشعب ضد الجماعة الإرهابية معلنا رفضه لحكمها.

وأكد صلاح خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن المشهد في تونس وإن بدا متأخرا بعض الوقت لكن لم يتغير كثيرا عما كان في مصر، حيث أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن مجموعة من القرارات وصفت بأنها الأجرأ والأكثر صرامة ضد جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن بقراراته الوقوف مع شعبه الرافض لجماعة الإخوان، وما تسببت به من أزمات اقتصادية وصحية وغيرها، حيث أعلن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان 30 يوما، وتشكيل حكومة جديدة برئاسته وبرلمان جديد باختيار الشعب التونسي.

وأردف قائلا : ما حدث في مصر ومن بعدها تونس وصف بأنه زلزال في وجه جماعة منبوذة من الجميع، وتحدث البعض عن مصير إخوان ليبيا الجارة لكل من مصر وتونس، متسائلين هل يتم إزاحتهم من المشهد الليبي؟

واختتم صلاخ بالقول إن سقف الطموح ارتفع لدى البعض ووصل إلى حد التساؤل عن إزاحة الجماعة من المشهد ومن المنطقة بالكامل، نتيجة لما تسبب به الجماعة من تخريب وتدمير عن عمد لمقدرات بلدان المنطقة بهدف خدمة مصالحها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • حقائق قناة الجزيرة والتخريب والتكفيريين في الدول الاسلامية

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  • اغبى انواع الاخوان فى ليبيا ففى مصر وتونس لم اكثر تحضرا منهم ومع ذلك سقطوا ودخلوا السجون اما فى ليبيا فمعظمهم سيدخل قرقارش فهم مختلين عقليا

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