التكبالي: جماعة الإخوان فقدت سحرها لدى دول الغرب خاصة أمريكا   

قال علي التكبالي، عضو مجلس النواب الليبي، إن “جماعة الإخوان فقدت سحرها لدى دول الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية”

وأضاف «التكبالي»، في تصريحات صحفية، أن “الولايات المتحدة كانت تظن أن جماعة الإخوان بإمكانها أن تسيطر على المنظمات المتطرفة ويضعونها تحت عباءتهم، ولكن بعد التجربة اتضح أن جماعة الإخوان ليست مرغوب بها من قبل الشعب التونسي وأنهم دعاة فرقة وليس سلام”.

ولفت إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية أفاقت عندما جاءت الضربة القاضية لجماعة الإخوان من مصر، ورأت أن الإخوان لا يستطيعون أن يسيطروا على أي شعب طالما أنهم ليسوا مرغوب بهم”.

وتابع؛ أن “الضربة الثانية لجماعة الإخوان والولايات المتحدة الأمريكية جاءت من تونس وكانت متوقعة، لأنهم كانوا يعيثون في الأرض فسادا ويرعبون المواطنين، وعندما جاءت الانتخابات التونسية دفعوا كثيرا من الرشاوى ليستطيعوا الوصول إلى السلطة في تونس، وهذا لا يغيب عن السلطات الأمنية التونسية”.

وأوضح «التكبالي»، أن “الأحداث في تونس تعيدنا إلى ما كانت عليه البلاد في عام 2011، حينما بدأت شرارة المظاهرات في المنطقة من تونس، إلا أن هذه المرة كانت الضربة الأولي من مصر ثم انتقلت إلى تونس، وليبيا التي بين البلدين سوف تنتفض قريبا وتفقد جماعة الإخوان بريقها، خاصة أنهم ليسوا متمكنين في ليبيا كثيرا ولا يستطيعون أن يسيطروا على الشعب”.