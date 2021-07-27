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ضو المنصوري: يتم تأسيس “دكتاتورية بثوب ديمقراطي” بتونس لاستنساخها في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف ضو المنصوري،  عضو هيئة الدستور، اجتماعات لجنة مجلس النواب في روما لمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب ورئيس الدولة، بأنها عبارة عن استكمال الحلقة الأخيرة من المؤامرة التي ستفضي إلى نظام نيابي مختل التوازن ، وبدون ضوابط دستورية وهو ما سيدخل البلاد في نفق لا خروج منه، على حد زعمه.

وأضاف المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء الليبية قائلا : ولدينا ما حدث في تونس جراء عدم اتباع القواعد الحاكمة ، وهي المحكمة الدستورية للفصل في التنازع بين السلطات ، والنزاع القائم حولها من أطراف السلطة الثلاثة ، والذي كان السبب في الأزمة القائمة حاليا بتونس ، وتدل في مؤشراتها بأنها ستتفاقم حيث يتم التأسيس لــ”دكتاتورية بثوب ديمقراطي” وهو ما يراد استنساخه في ليبيا من خلال إهمال مشروع الدستور الصادر عن هيئة منتخبة من الشعب، بحسب ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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