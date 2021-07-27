بالمستندات.. تفاصيل مقترح مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس

تحصلت قناتنا، على نسخة لمقترح قانون انتخاب رئيس الدولة المُعدّ من قبل مجلس النواب.

وجّه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بحسب النسخة التي تحصلت عليها قناتنا، خطاباً إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

السايح، وفي خطابه، قال: “نشير إلى المسؤوليات المشتركة القائمة بين مؤسستينا التشريعية والانتخابية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 03 اغسطس 2011 فيما يتعلق بإقرار وتنفيذ العمليات الانتخابية ذات العلاقة بالمرحلة الانتقالية، وفي إطار التحضير للانتخابات القادمة المخطط عقدها في 24 ديسمبر من هذا العام، وما تتطلبه المرحلة من ضرورة صياغة وإصدار التشريعات اللازمة لتتفيذ تلك الانتخابات”.

وتابع: “فأننا نقترح على سيادتكم تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من مجلس النواب (اللجنة القانونية والدستورية)، وأعضاء من مجلس المفوضية، ومستشاري الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة، تتولى هذه اللجنة صياغة التشريعات الانتخابية اللازمة لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر، وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها في متسع من الوقت، وإن تشكيل هذه اللجنة سوف يكون له الأثر الإيجابي على التطورات السياسية القائمة، ويبعث برسالة واضحة المعالم للداخل والخارج بشان موقف مجلس النواب من الانتخابات القادمة”.

ومن جهته خاطب مدير شؤون الرئاسة عوض الفيتوري، مقرر مجلس النواب صالح قلمة، حيث قال: “بهذا نحيل إليكم المذكرة المقدمة من رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات المقيدة برقم (LE-0090-000-HNEC) المؤرخة في 14 يونيو 2021، المخاطب بموجبها رئيس مجلس النواب، المتضمنة مقترحا بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من مجلس النواب الممثلين في اللجنة القانونية والدستورية واعضاء من مجلس المفوضية، ومستشاري الانتخابات ف بعثة الأمم المتحدة، تتولى هذه اللجنة صياغة التشريعات الانتخابية اللازمة لتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها واقراراها ف متسع من الوقت”.

الفتيوري، وفي خطابه الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، أضاف: “فقد وجه رئيس مجلس النواب بإحالة المذكرة اليكم لعرضها على رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للاطلاع والعمل على دراسة القانونين وإجراء المشاورات مع الجهات المقترحة وعرض الصياغة من طرفكم”.

وعقب ذلك وجّه مدير مكتب مقرر مجلس النواب بالعيد عبد الله، كتاباً، إلى رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

بالعيد، وفي كتابع الذي طالعته قناتنا، قال: “نحيل اليكم كتاب مدير شؤون الرئاسة ذو الرقم الإشاري م.ش 2021/624، المؤرخ في 2021/06/17، وذلك بشأن المذكرة المقدمة من رئيس مجلس المفوضية العليا للإنتخابات المقيدة برقم إشاري (LE-0090-000-HNEC)، والمؤرخة في 14 يونيو 2021، والمخاطب بموجبها رئيس مجلس النواب، والمتضمنة مقترح بتشكيل لجنة مشتركة تضم

أعضاء من مجلس النواب الممثلين في اللجنة القانونية والدستورية وأعضاء من مجلس المفوضية، ومستشاري الإنتخابات في بعثة الامم المتحدة، تتولى هذه اللجنة صياغة التشريعات الإنتخابية اللازمة لتنفيذ إنتخابات 24 ديسمبر وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها في متسع من الوقت”.

وتابع: “عليه قد وجه رئيس مجلس النواب بإحالة هذا الكتاب إلى لجنتكم الموقرة وذلك إعمالا لتوجهاته في هذا الشأن”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

القانون لسنة 2018 في شأن ترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الخاصة بانتخاب مجلس النواب الليبي، الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، في مادته الأولى نص على أن تقسم البلاد إلى ثلاث مناطق انتخابية رئيسة، المنطقة الانتخابية الشرقية، والمنطقة الانتخابية الجنوبية، والمنطقة الانتخابية الغربية.

وفي مادته الثانية نص على تقسم المناطق الانتخابية الثلاث إلى (32) دائرة انتخابية رئيسة، و (98) دائرة انتخابية فرعية، وفقا للجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا القانون.

وفي المادة الثالثة، نص القانون على أن توزع مقاعد مجلس النواب المخصصة لنظامي القائمة والفردي على الدوائر الانتخابية الرئيسة والفرعية وفق الجدول التالي:

ويحدد الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون تخصيص المقاعد حسب مسميات الدوائر الرئيسة والفرعية.

وفي مادته الرابعة نص القانون أنه يجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وبحسب القانون الصادر لسنة 2021م، بشأن انتخاب مجلس النواب، فإن الفصل الأول جاء باسم “تعريفات”، وفي مادته الأولى نص على أنه لأغراض تطبيق وتأويل هذا القانون يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة فيه المعاني المبينة:

مجلس النواب: هو السلطة التشريعية للدولة، بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغطس 2011 وتعديلاته.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: الهيئة الإدارية والفنية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب مجلس النواب بموجب أحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013.

البلاد: الدولة الليبية.

الانتخاب: هي عملية اختيار أعضاء مجلس النواب عن طريق الاقتراع الحر المباشر.

مكتب الإدارة الانتخابية: فرع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يعمل على متابعة وتنفيذ العملية الانتخابية.

نظام التمثيل النسبي: نظام الانتخاب المعتمد في الدوائر الانتخابية ذات الثلائة مقاعد فأكثر، وتفوز القائمة بحصة من المقاعد تتناسب مع حصتها من الأصوات وفقا لطريقة احتساب الأصوات الموضحة في هذا القانون.

نظام الفائز الأول هو المتحصل على أعلى عدد من الأصوات: نظام الانتخاب الذي يكون الفائز بموجبه هو المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين، ويطبق في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد.

نظام الصوت الواحد غير المتحول: أحد أنظمة الأغلبية الانتخابية التي يقوم فيها الناخب بانتخاب مرشح واحد فقط في الدائرة الانتخابية ذات المقعدين، ويفوز المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات.

القائمة المغلقة: قائمة يقدمها كيان /حزب سياسي للمشاركة في الدوائر الانتخابية ذات النظام الانتخابي النسبي، حيث يصوت الناخب للقائمة المفضلة دون أي تأثير على ترتيب المرشحين في القائمة.

الدائرة الانتخابية: هي الحيز الجغرافي الذي يضم عددا من مراكز الانتخاب، تم تحديده بموجب احكام هذا القانون.

مركز الاقتراع: هو المكان الذي تحدده المفوضية لإجراء عملية الاقتراع، ويتكون من عدة محطات اقتراع.

محطة الاقتراع: هو المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع، واللجنة المشرفة على إدارة عملية الاقتراع داخله.

رئيس مركز الانتخاب: هو الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتنظيم عملية الاقتراع داخل المركز.

وموظفو الاقتراع: هم العاملون بالمفوضية في مراكز الانتخاب وفق اللوائح والإجراءات والمهام التي تضعها لأغراض تنفيذ عملية الاقتراع والعد.

ورقة الاقتراع: هي الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستعمالها في الاقتراع.

الخرق: هو التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية بموجب أحكام هذا القانون بما يؤثر على نتائج عملية الاقتراع بشكل مباشر أو غير مباشر.

الاستبعاد: عملية شطب أسماء الناخبين أو المرشحين أو الكيانات/ الأحزاب السياسية من سجلات التسجيل بسبب مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه وإجراءاته التنفيذية.

الحجب: هو التحفظ على نتيجة الاقتراع في إحدى المحطات أو مراكز الانتخاب، لحين التحقق من عدم وجود خرق أو تعطيل لإجراءات سير عملية الاقتراع.

الإلغاء: هو اعتبار نتيجة التصويت باطلة في مركز الانتخاب أو إحدى محطاته، بسبب وجود خرق لإجراءات عملية الاقتراع أثرت على نتائجها.

سجل الناخبين: يقصد به السجل الذي تم أعداده من قبل المفوضية، ويستخدم للمشاركة في الانتخاب وفق أحكام هذا القانون.

الناخب: يقصد به أي شخص مؤهل للمشاركة في الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون.

التصويت: هو إدلاء الناخبين بأصواتهم لمرشحيهم في عملية الاقتراع.

الكيان السياسي: هو تجمع سياسي، يتكون من عدة أفراد، يقدمون قائمة ترشح وفق اتفاق سياسى لغرض المشاركة في انتخاب مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.

الحزب السياسي: أي منظمة سياسية، تأسست باتفاق مجموعة من الليبين، وفقا للقانون رقم 29 لعام 2021 ولائحته التنفيذية.

المرشح: كل مواطن تم قبول طلب ترشحه لانتخاب مجلس النواب ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون.

مفوض المرشح أو الكيان/الحزب السياسي: هو الشخص الذي ينوب عن المرشح في التنافس الفردي أو ينوب عن الكيان/الحزب السياسي في تقديم واستكمال جميع المعاملات الإدارية والمالية التي يتطلبها هذا القانون.

وكيل المرشح: كل شخص أو أكثر يخولهم المرشح وتعتمدهم المفوضية لغرض متابعة جميع إجراءات من يمثلونه، ويعملون على مراقبة سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

وكلاء الكيانات/الأحزاب السياسية: الأشخاص المقدمون من قبل الكيانات/الأحزاب السياسية والمعتمدون من قبل المفوضية لغرض مراقية العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

المراقبون: كل منظمة وطنية أو دولية، تعتمدها المفوضية لمراقبة سير عملية الانتخاب.

وممثلو وسائل الإعلام: هم الإعلاميون المعتمدون من المفوضية ومرخص لهم بتغطية ومراقبة العملية الانتخابية إعلاميا.

والنازح داخليا: هو الشخص الذي أضطر للنزوح داخل ليبيا من مكانه بسبب الصراعات ونتائجها ويعيش خارج دائرته الانتخابية.

القانون، وفي الفصل الثاني الذي جاء بمسمى “أحكام تمهيدية”، نص في مادته الثانية على أن تكون العملية الانتخابية عامة وحرة وشفافة بتصويت سري ومباشر.

وفي مادته الثالثة نص على أن تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية وفقا للمهام المحددة لها في القانون رقم 2013/8، ويتعين عليها تنفيذ هذا القانون فورا بعد إصداره، وستقوم بوضع اللوائح والإجراءات اللازمة لإدارة العمليات الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون، إلى جانب القيام بعملية تسجيل الناخبين وقبول المرشحين، وكذلك القيام بعملية الاقتراع والعد وجدولة النتائج، ولها في ذلك أن تحدد الفترات الزمنية لإنجاز واستكمال مراحل العملية الانتخابية وفقا للقاعدة الدستورية.

وفي مادته الرابعة، نص على أن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الصحة بالنظر في حالة جائحة كورونا ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة من العملية.

وفي مادته الخامسة أوضح أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستقوم بتقييم مدى جدوى إجراء التسجيل والاقتراع خارج البلاد ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.

القانون، وفي فصله الثالث الذي جاء بمسمى “نظام الانتخاب”، في مادته السادسة، قال: “لغرض تطبيق هذا القانون، يتم تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية وتوزيع المقاعد وفقا للجدول الملحق بهذا القانون”.

والمادة السابعة نصت على أن أنه في الدوائر ذات المقعد الواحد، سيتم تطبيق النظام الانتخابي الفائز الأول حيث يفوز المرشح الذي يتحصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة بالمقعد في تلك الدائرة.

وفي المادة الثامنة، أوضح أنه في الدوائر الانتخابية ذات المقعدين، سيتم تطبيق النظام الانتخابي الصوت الواحد غير المتحول حيث يفوز

المرشحان المتحصلان على أعلى عدد من الأصوات بالمقعدين في تلك الدائرة.

وفي المادة التاسعة أ، نص القانون على أنه في الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة مقاعد فأكثر، يتم تطبيق النظام الانتخابي “التمثيل النسبي” ذو القائمة المغلقة تقدمها الكيانات/الأحزاب السياسية، وسيتم توزيع المقاعد بناء على تحديد المعدل الانتخابي لكل دائرة بقسمة إجمالي عدد الأصوات الصحيحة لدائرة ما على إجمالي عدد ، المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ويتم تقسيم العدد الإجمالي للأصوات لكيان سياسي في تلك الدائرة على المعدل الانتخابي، ويتم توزيع عدد المقاعد على الكيانات/الأحزاب السياسية بناء على أقرب عدد صحيح من ناتج القسمة، ووإذا بقيت بعض مقاعد الدائرة شاغرة، يتم توزيعها على أساس أكبر البواقي، وفي القوائم الفائزة يتم توزيع المقاعد بترتيب تنازلي.

وفي المادة التاسعة (ب)، نص القانون، على أن الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة مقاعد فأكثر، يتم تطبيق النظام الانتخابي “التمثيل النسبي” بقوائم انتخابية مغلقة تقدمها الكيانات/الأحزاب السياسية، وسيتم توزيع المقاعد بناء على طريقة “سانتي لاق” المعدلة، حيث تعتمد هذه الطريقة على استخدام قائمة من الأعداد تسمى قواسم وجميعها فردية تبدأ من 1.4 ثم 3 و 5 و 7 و 9 وهكذا، وعدد القواسم يساوي عدد المقاعد في الدائرة، ويتم تقسيم عدد الأصوات الصحيحة التي تحصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية على القواسم، حسب ما هو موضح في النقطة الأولى، لحساب الناتج لكل كيان/حزب، وسيتم اختيار أعلى النواتج الذي يساوي عدد المقاعد في الدائرة، ومن ثم توزع المقاعد للقوائم المعنية.

وفي المادة العاشرة نص القانون، على “أنه وفي حال تساوي عدد الأصوات بين مرشحين أو كيانين أو أكثر، يتم تحديد الفائز بالقرعة”.

وفي المادة 11، نص القانون، سيتم تخصيص عدد () من المقاعد للنساء وفقا للتنافس الخاص، وتجرى الانتخابات وفق نظام الأغلبية وتحسب الأصوات بنظام الفائز الأول.

القانون، وفي فصله الرابع، الذي جاء بمسمى “حق الانتخاب”، بمادته 12 يشترط في من يمارس حق الانتخاب، على “أن يكون ليبي الجنسية، بالغا سن (18) ميلادية يوم الاقتراع، ومتمتعا بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يكون حاملا للرقم الوطني، ومقيدا بسجل الناخبين وفقا للإجراءات التي تحددها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وفي مادته 13 نص القانون، على أن “تختص المفوضية بتنظيم تسجيل الناخبين وفقا للقانون رقم 2013/8، وستصدر بطاقات تسجيل الناخبين والتي سيتم استلامها بالحضور الشخصي للمسجلين وفقا لنظم وآليات التسجيل الملائمة التي تضعها المفوضية”.

وفي المادة 14 نص القانون على أن تقوم المفوضية بوضع إجراءات خاصة لتسجيل النازحين داخليا لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات في أماكن نزوحهم.

وفي مادة 15 نص القانون على أن تقدم مصلحة السجل المدني جميع البيانات المطلوبة والإمكانيات الفنية للمفوضية حسب متطلبات العملية الانتخابية.

وفي المادة 16 من الفصل الخامس، من القانون الذي جاء بمسمى “إجراءات تأسيس الكيانات السياسية”، نص على أن الكيان السياسي هو عدد من الأفراد المنخرطين في تجمع أو تحالف، تجمعهم أيديولوجية سياسية، من أجل المشاركة،

في انتخابات مجلس النواب وتحمل مسؤولية الحكم من خلال التمثيل السياسي في عملية الانتقال السلمي للسلطة.

وفي المادة 17، نص القانون على أن يشارك كيان سياسي في انتخابات مجلس النواب، ويجب أن يصادق عليه محرر عقود معتمد. وبجب ألا يقل عدد، الموقعين الذين ينتمون إلى كيان سياسي عن ثلاثة أشخاص. وستصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على أن لا يتم منح الاسم والرمز الذي يختاره الكيان السياسي لكيان أخر مسجل سابقا”.

وفي المادة 18 نص القانون على أنه يحق لجميع المواطنين الليبيين تأسيس كيانات سياسية ويتمتعون بحربة الانضمام إلى أي منها وفق إرادتهم دون التزام أو تفويض وفق الشروط التالية:

أن يكون قد بلغ ثمانية عشر عاما على الأقل. التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ألا يكون منتميا إلى هيئات عسكرية أو الهيئات المدنية النظامية. وألا يكون عضوا في هيئات قضائية. ألا ينتمي إلى أي كيان سياسي آخر.

وفي المادة 19، أوضح أن جميع الكيانات السياسية متساوية أمام القانون وتباشر عملها ونشاطها وتنفذ برامجها علانية وبوسائل سلمية.

وفي المادة 20، نص على أن تمارس الكيانات السياسية نشاطها بتمويل محلي ويحظر عليها قبول التمويل من مصادر وهيئات أجنبية أيا كان نوعهذا التمويل أو مصادره، ويتعين على الكيانات السياسية الافصاح عن مصادر تمويلها.

وفي المادة 21 و22 و23 و 24 و25 نص القانون على أنه لا يجوز إنشاء الكيانات السياسية على أسس قبلية أو إقليمية أو عرقية أو لغوسة. ويجب ألا تتعارض مبادئ وأهداف وبرامج هذه الكيانات السياسية مع نصوص الإعلان الدستوري، ولا يجوز أن تكون الكيانات السياسية امتدادا أو فروعا لكيانات سياسية أجنبية أو مرتبطة بها تنظيميا، ويحظر على الكيانات السياسية إنشاء أو الارتباط بتشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو مساعدة هذه التشكيلات أو المساهمة في إنشائها، ويحظر على الكيانات السياسية استخدام العنف بأي شكل من الأشكال أو التلميح إلى استخدامه أو التهديد به والتحريض عليه، كما يحظر على الكيانات السياسية أن تدرج في برامجها ومنشوراتها ونشراتها أيا مما سبق ذكره، وستصدر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لوائح تحدد الآليات والنماذج والجداول الزمنية المتعلقة بتسجيل الكياناتالسياسية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وفي الباب الخامس/ ب، الذي جاء بمسمى “إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات”، نص القانون في المادة 25 ب أنه يتعين على الأحزاب السياسية المسجلة بموجب القانون رقم 29 (2021) ولائحته التنفيذية التسجيل لدى المفوضيةالوطنية العليا للانتخابات للمشاركة في انتخابات مجلس النواب. وستصدر المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات اللوائح

وتضع الأليات وتحديد النماذج والجداول الزمنية اللازمة للتسجيل.

القانون، وفي فصله السادس، الذي جاء بمسمى “حق وإجراءات الترشح”، بمادته 26 يشترط فيمن بترشح لعضوية مجس

النواب كأفراد أو قوائم أن يكون:

1. قد أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغا وقدره ( 500 د.ل ) خمسمائة دينار ليبي غير

قابل للرد تؤول إلى الخزانة العامة، للمرشحين الأفراد، وبالنسبة للكيانات الأحزاب السياسية فعليهم إيداع مبلغ

(500 د.ل) خمسمائة دينار ليبي عن كل مرشح في القائمة في الدوائر التي ينطبق فيها النظام النسبي.

2. ملتزما بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.

3. ألا يكون عضوا بالمفوضية، أو موظفا بأحد مكاتبها الانتخابية، أو أحد لجان مراكز الاقتراع.

وفي مادة 27 نص على أنه لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، كمرشح فردي، أو أكثر من قائمة، كما لا يجوز الجمع بين الترشح ضمن قائمة والترشح الفردي؛ وإلا اعتبر الترشح غير صحيحا وسيتم إلغاءه في جميع الدوائر.

وفي الدوائر الانتخابية التي ينطبق فيها نظام التمثيل النسبي، بحسب المادة 28، يلزم لقبول الترشيح باسم الكيان/الحزب السياسي، أن يعتمد ذلك الترشح من قبل رئيس الكيان/الحزب المعني، كما يتعين على قائمة الكيان/الحزب السياسي المترشحه اختيار رمز عند التقدم بطلب الترشح لدى المفوضية.

المواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36، نصت على أن يقوم الكيان/الحزب السياسي بتقديم أسماء مرشحيه وفقا لنظام القائمة، ويجب على المترشحين والكيانات/الأحزاب السياسية تقديم قائمة التزكية وفقا للإجراءات التي تضعها المفوضية على

أن لا تتكرر التزكية لأكثر من مترشح واحد. ويتم اعتماد قائمة التزكية من قبل محرر عقود معتمد، ووبعد المصادقة عليهم من الكيان/الحزب السياسي، يجوز للمرشحين في الدوائر التي ينطبق فيها نظام “الفائز الأول” ونظام “الصوت الواحد غير المتحول” الافصاح عن انتمائهم للكيانات/الأحزاب السياسية المسجلة لانتخابات مجلس النواب، كما يجوز لهم استخدام أسمائهم وشعاراتهم أثناء الحملة الانتخابية، وتقدم قوائم المترشحين إلى المفوضية من الكيانات/الأحزاب السياسية وذلك في المواعيد التي تحددها المفوضية على أن تحتوي القائمة عددا من المترشحين لا يقل عن نصف عدد مقاعد الدائرة الانتخابية ولا يزيد عن ضعف عدد المقاعد، وعلى المفوضية أن تتحقق من توافر الشروط المقررة على جميع مرشحي القوائم، كما أنه لها الحقفي أن تطلب إيضاحات ومستندات من المرشحين أو الكيانات/الأحزاب السياسية عند الضرورة، ويتم ترتيب قائمة المرشحين على أساس التناوب بين المرشحين والمرشحات. ولن يتم قبول القوائم التي لا تحترم هذا المبدأ، وتنشر المفوضية نماذج تبين شكل هذه القوائم والطريقة المستخدمة لترتيب المرشحين فيها، وتتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح وفق اللوائح التنظيمية لهذا القانون، ولها أن تضع نظام ترتيب قبول مستندات الترشح. وإذا تبين لها أن أيا من المرشحين أو الكيانات/ الأحزاب السياسية لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، تقوم باستبعاده وإخطاره بالوسائل التي تراها متاحة لذلك، والأغراض تعريف الناخبين بمرشحي دوائرهم الانتخابية، قد تنشر المفوضية السيرة الذاتية لجميع المرشحين المصادق عليهم بالقوائم الأولية، وللمفوضية في ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تمكنها من اطلاع الناخبين على السيرة الذاتية لمرشحيهم، بالإضافة إلى معلومات الترشح المنصوص عليها بالقانون، يجب أن تكون البيانات في السيرة الذاتية مكتملة وفي النموذج الذي ستوفره المفوضية، ويكون المرشح دون غيره مسؤول قانونا عن صحة ما تقدم به من بيانات، ولا يعد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية.

وفي المادة 37 و38، نص القانون على أن يعتبر كل موظف عام يرشح نفسه لعضوبة مجلس النواب متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ تقديمه للطلب الترشح، وله الحق في العودة إلى جهة عمله السابقة إن لم يفز في الانتخابات، وتدفع له كافة مستحقاته، ويعتبر كل عضو مجلس بلدي مترشح لانتخابات مجلس النواب مستقيلا عن عضوية المجلس البلدي، ولا يعود إليها إلا بانتخاب جديد.

القانون، وفي فصله السابع، الذي جاء بمسمى “الدعاية الانتخابية”، بمادته 39 نص على أن تقوم المفوضية بالإعلان في مختلف وسائل الإعلام المتاحة عن تحديد الفترة الزمنية المخصصة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحدد ضوابط ومتطلبات الدعاية الانتخابية طيلة المدة المحددة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي المادة 40 و41 و42 و43 نص القانون على أنه يحق لكل مرشح أو كيان/حزب سياسي مصادق عليه بالقوائم النهائية، التعبير عن رأيه، وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام هذا القانون، وبما لا يخالف النظام العام، ويحظر على أي شخص أثناء حملات الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم، أو إخلال بالأمن العام، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية، أو التمييز، أو تهديد الوحدة الوطنية، وتحدد المفوضية ضوابط ومتطلبات استخدام وسائل الإعلام العامة والخاصة في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية، ويكون ذلك على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والكيانات/ الأحزاب السياسية المصادق عليهم بالقوائم النهائية، ولها في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقواعد الكفيلة بتحقيق ذلك، وأثناء فترة الحملة الانتخابية، يجوز لمي مرشح أو كيان/حزب سياسي نشر مواد دعايته الانتخابية عبر قنوات النشر أو الإعلان المختلفة، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن المرشح الذي تدعمه وعن مصدر تمويلها، بالإضافة إلى أسم وعنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون، تنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات/الأحزاب السياسية ذات العلاقة بالتواصل المباشر بالناخبين يوم ( الصمت الانتخابي ) أي قبل موعد يوم الاقتراع ب ( 24 ساعة ) أريع وعشرين ساعة.

وفي المادة 44 نص القانون على أن تخضع حملات الدعاية الانتخابية للمبادئ الأساسية التالية:

الالتزام بأحكام وآداب الشريعة الإسلامية.

التقيد بأحكام النظام العام والقوانين المعمول بها.

حيادية الإدارة الانتخابية.

شفافية تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات/الأحزاب السياسية.

المساواة بين المرشحين والكيانات/الأحزاب السياسية أمام أجهزة ومؤسسات الدولة.

احترام الوحدة والسيادة الوطنية.

7. احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وفي المادة 45 نص القانون على أن يحظر على الكيانات/الأحزاب السياسية والمرشحين أو موكليهم أو مفوضيهم ممارسة الأعمال التالية:

تنظيم حملات الدعاية الانتخابية داخل المساجد، والمؤسسات التعليمية الحكومية، ومقرات ودوائر المؤسسات

العامة.

عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشحين آخرين من خلال القيام بأفعال واستعمال بيانات من شأنها أن تؤثر على توجهات الناخبين.

تقديم الهدايا العينية والنقدية، أو غير ذلك من المنافع، من أجل شراء أصوات الناخبين والتأثير على خيارتهم.

تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية سواء كانت منظمات أو دول، أو شركات أو وسائل إعلام، عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر أخرى مشبوهة.

تلقي أي نوع من الدعم الحكومي، أو استعمال أية مواد أو أصول تكون ملكيتها عامة، باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.

التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة بهدف القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن

كمدح.

اللجوء إلى التحريض على العنف، أو إثارة النعرات القبلية، أو الجهوية، أو العرقية.

استعمال علم الدولة، والشعارات الرسمية في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء القيام بتنفيذ حملات الدعاية الانتخابية.

وفي المادة 46 و47 نص القانون على أن تحدد المفوضية حدود الإنفاق لتمويل الحملة الانتخابية ولا يجوز تجاوزها في تنفيذ الحملات الانتخابية، ولأغراض مراقبة الحملات الانتخابية ورصدها، يلتزم كل مرشح أو كيان/ حزب سياسي معتمد في القوائم النهائية بفتح حساب مصرفي مخصص للحملة الانتخابية، حيث يتم إيداع جميع التبرعات المالية والمساهمات المخصصة للإنفاق على الحملة الانتخابية في هذا الحساب.

المادة 48 من القانون أوضحت أنه يجب يلزم كل مرشح أو كيان/حزب سياسي بتقديم بيانا ماليا مفصلا للمفوضية، مصدقا من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصل عليها مبينا مصدرها وطبيعتها، وإجمالي المصروفات التي أنفقها على دعايته الانتخابية مبينا أوجه صرفها، خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

وفي الفصل الثامن الذي جاء تحت مسمى “إجراءات الاقتراع”، أوضحت مواده 49 و50 و51 و52 و53، على أنه “يحدد مجلس النواب يوم الاقتراع بناء على مقترح من المفوضية. ويكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، وإذا تعذر في ذلك اليوم إجراء عملية الاقتراع أو ألغيت عملية الانتخاب في مركز أو أكثر، لي سبب من الأسباب، تعلن المفوضية في غضون (7 أيام) عن موعد ومكان إجراء إعادة عملية الانتخاب، وتقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الانتخاب، ومدير لكل محطة اقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد، وتنظيم تواجد المراقبين والوكلاء وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية، بعد التنسيق مع جهاتهم الأصلية، وتكون الفترة الزمنية لعملية الاقتراع يوما واحدا، تبدأ من الساعة ( 8 ) الثامنة صباحا، وتنتهي بانتهاء الساعة ( 8 ) الثامنة مساءا، عندها يعلن رئيس مركز الانتخاب دون غيره عن انتهاء عملية التصوبت داخل المركز، وتستمر عملية الاقتراع بعد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الانتخاب ولم يدلوا بأصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية فرر وعد الأصوات فورا داخل محطة الاقتراع وبحضور رئيس وموظفي المحطة، والحاضرين من المراقبين والوكلاء، وتحدد اللائحة التنظيمية الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء وعقب عملية الفرز والعد، ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته بسرية تامة، ولا يجوز الإنابة في التصويت”.

وفي المادة 54 و55 و56، نص القانون على أن تتخذ المفوضية ما يلزم من إجراءات لتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في العملية الانتخابية، ويجوز لذوي الإعاقة والأميين، الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على ورقة الاقتراع، اصطحاب مرافق من اختيارهم لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب وإحد، وتعلن المفوضية النتائج الأولية مع نهاية عملية الاقتراع، خلال ( 15 ) الخمسة عشر يوما التي تلي يوم الاقتراع، وبعد انقضاء مواعيد الطعن الموضحة في هذا القانون، تقوم المفوضية بالإعلان عن النتائج النهائية ونشرها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وعلى موقعها الالكتروني.

القانون، وفي فصله التاسع الذي جاء جاء بمسمى “الاستبعاد والحجب والإلغاء” نصت قوانينه رقم 57 و58 و59 و60 و61، على أن المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانونا باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين والكيانات/الأحزاب السياسية، ولها في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما يحكمها وفقا للقانون، وللمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحدى الدوائر الانتخابية أو مركز الانتخاب أو إحدى محطاته وكذلك نتائج، والمرشحين والكيانات/ الأحزاب السياسية إذا تبين لها وجود خرق للإجراءات التنفيذية من شأنه أن يخل بنتائج عمليةالانتخاب، وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية للحجب، ويقر مجلس المفوضية إلغاء نتيجة التصويت ( كليا أو جزئيا) لأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا ثبت أن الخرق أثر على نتيجة الانتخاب، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون، وفي حال تعذر إجراء عملية الاقتراع في أحد مراكز الانتخاب أو أكثر نتيجة لظروف قاهرة، وبعد المدة المحددة لإعادة عملية الاقتراع الواردة بالمادة ( )، وكان لتلك المراكز تأثيرا مباشرا في نتيجة الانتخاب داخل الدائرة، تعلن المفوضية تأجيل عملية الاقتراع بتلك المراكز، ويحدد مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية موعدا آخر لإجراء عملية الانتخاب خلال (30) يوما أو بزوال السبب أو أيهما أقرب، وذلك بناء على تقرير مقدم من المفوضية، وإذا تعذر إجراء عملية الاقتراع في جميع أنحاء البلاد وفقأ للقاعدة الدستوربة لأسباب قاهرة، يقوم البرلمان بتحديد موعد جديد ليوم الاقتراع، وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون الأصوات الملغاة وغير المحتسبة.

القانون، وفي فصله العاشر تحت مسمى “الطعون والاستئناف” نصت مادته رقم (62) على أنه لكل ذي مصلحة حق تقديم طعن وفق الآتي:

الطعن ضد تسجيل أي ناخب لم تتوفر فيه شروط الأهلية والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، أمام القاضي الجزئي في المحكمة المختصة في المنطقة التي يقع فيها المركز الانتخابي المعني، خلال ( 48 ) من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين.

الطعن ضد تسجيل الكيانات/ الأحزاب السياسية والمرشحين أمام المحكمة الابتدائية في المنطقة التي فيها دائرة التسجيل/ خلال 48 ساعة من نشر القوائم المبدئية للمرشحين والكيانات/ الأحزاب السياسية المسجلين.

الطعن ضد إجراءات الاقتراع والعد وجدولة النتائج والتي تؤثر بشكل مباشر على النتائج الأولية للانتخاب، أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاقها مركز الاقتراع المعني، خلال ( 48 ) من تاريخ نشر النتائج المبدئية، ويجوز للمحكمة إلغاء النتائج فقط إذا وفرت المستندات دليلا على أن المخالفات حدثت بشكل كبير وبطريقة تؤثر بشكل مباشر على النتائج.

أي طعن أخر ضد ما يخالف أحكام هذا القانون والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية أو القرارات أو الحذف الذي تقوم به المفوضية، أمام المحكمة المعنية، خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع المخالفة، ويتعين على المحاكم المعنية المشار إليها في في هذه المادة النظر في الطعون والبث فيها خلال 72 ساعة من تاريخ تقديم الطعن، مع نشر جميع قرارات المحكمة.

وفي مادته رقم (63) نص القانون على أن تقوم المحاكم المعنية بإخطار المفوضية رسميا بقراراتها بخصوص الطعون خلال 24 ساعة من نشر تلك القرارات.

وفي المادة رقم 64، نص القانون على أنه لا يقبل الطعن على أي من إجراءات مراحل عملية الانتخاب في الحالات التالية:

عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة.

عدم تزامن الطعن مع أحكام هذا القانون والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية للعملية الانتخابية.

تقديم الطعن من غير ذوي المصلحة.

عدم تقديم أدلة كافية من قبل الطاعن.

إذا لم تخطر المحكمة المفوضية بالقرار خلال الفترة المحددة في هذا القانون.

وفي المادة 65 نص القانون أنه لذوي الشأن استئناف القرار الصادر من المحكمة أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال ثلاثة أيام، من تاريخ صدور الحكم. ويتم الفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاستئناف، ويكون الحكم غير قابل للطعن بالنقض ويتعين على المفوضية تنفيذه، وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

وفي المادة 66 و67، نص القانون على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971 بشأن أنشاء إدارة لقضايا الحكومة، يجوز لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام كافة الطعون التي ترفع ضدها، والطعون المقدمة بشأن إجراءات سجل الناخبين بدون رسوم قضائية، ويفرض رسم بقيمة 100 دينار ليبي على أي طعن أخر يقدم ضد عملية الانتخاب.

وفي الفصل الحادي عشر، تحت اسم “مراقبة عملية الانتخاب” نص القانون في مادته 68، على أنه يجوز لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة وكذلك المرشحين ووكلاء الكيانات/الأحزاب السياسية المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية بعع اعتمادهم من قبل المفوضية، ويجوز لممثلي وسائل الإعلام المشاركة في التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية ، وفق أحكام هذا القانون ولوائحه.

وفي المادة 69 نص القانون على أن يتولى المراقبون والوكلاء ، مراقبة عملية الانتخاب، وذلك على النحو الآتي:

مراقبة مدى مطابقة الإجراءات الانتخابية للقوانين واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

زيارة ومعاينة مراكز الانتخاب في أي وقت ودون إعلان مسبق.

مراقبة مدى نزاهة وحياد الأشخاص المسئولين عن تنفيذ العملية الانتخابية، والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه.

وفي المواد 70 و71 و72، نص القانون على أنه لا يجوز للمراقبين والوكلاء التدخل بأية طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتخذه رؤساء المراكز والمحطات، الانتخابية من قرارات وإجراءات تنظيمية، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة، وتلتزم المفوضية بتسهيل مهام المراقبين والوكلاء وممثلي وسائل الأعلام بما يساهم في تعزيز المصداقية لحرية ونزاهة عملية الانتخاب، ويجوز لها سحب الاعتماد في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية، وأن تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون حقوق وواجبات المراقبين والوكلاء وممثلي وسائل الإعلام، وإجراءات اعتمادهم.

وفي الفصل الثاني عشر، تحت مسمى “الجرائم الانتخابية” نص القانون في المادة 73 على أن يعاقب يعاقب بالحبس، كل من:

أدلى بصوت منتحلا أسم غيره .

أدلى بصوته أكثر من مرة.

أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.

وفي المادة 74، نص القانون يعاقب بالحبس، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ليبي كل من:

استعمال الاكراه أو التهديد لمنع ناخب من الأدلاء بصوته أو للتأثير على الناخبين.

منع المراقبين ووكلاء المرشحين ووكلاء الكيانات/الأحزاب السياسية المعتمدين من مراقبة عملية الاقتراع والفرز والعد.

أعطى شخصا آخر أو عرض عليه عطاء أو التزام بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.

قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.

نشر أو أذاع أو أتاح السبل للغير لبث أقولا أو أخبارا كاذبة أو مضللة أو غير ذلك من طرق التدليس على العملية الانتخابية، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المس بسلوك أحد المرشحين أو ناخبيهم بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها.

قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع والمواد الانتخابية الحساسة الأخرى المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.

غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.

اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.

أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد عرقلة العملية أو التأثير على النتائج.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة من العملية الانتخابية، بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك.

وفي المادة 75 نص القانون على أن يعاقب بالحبس، كل من أهان ولو بالإشارة رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا في مركز الانتخاب أو في أحد المكاتب التابعة للمفوضية، ويقتصر السلاح على المكلفين بالأمن في محيط المركز.

وفي المادة 76 نص القانون يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار ليبي كل من:

منع أو أعاق العملية الانتخابية بشكل مباشر.

استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على تنفيذ العملية الانتخابية.

أتلف مبنى أو منشأة أو وسائل نقل أو مواد ومعدات مخصصة للاستخدام في العملية الانتخابية بقصد عرقلتها .

قطع الطريق على اللجان أو الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها أو لإعاقة نتائج الفرز.

أعدم أو أخفى في سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها.

وفي المادة 77 نص القانون، على أن يعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات، كل مرشح:

قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.

قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية.

قام بأنشطة تعد من قبيل الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع أو خرق يوم الصمت الانتخابي.

استعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.

أدلى ببيانات ومعلومات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات.

وفي المادة 78 نص القانون في بنده الأول على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد عن ضعف الأموال المتحصل، وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد عن 7 سنوات من تاريخ صدور الحكم البات أي شخص تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لغرض عرقلة عملية الانتخاب.

وفي البند الثاني يعاقب بالسجن، أو بغرامة تتجاوز 5 ألاف دينار كل من استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام، أو تثير الكراهية، أو التمييز، أو التعبير عن العصبية الجهوية والقبلية، أو تسيئ للآداب العامة، أو تمس أعراض بعض الناخبين أو القائمين على عملية الانتخاب.

وفي المادة 79 نص القانون على أن تحجب نتائجه ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ليبي، وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد عن 5 خمس سنوات، كل مرشح أو كيان/ حزب سياسي لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مصادر تمويل حملته والانتخابية وأوجه أنفاقه وفق الإجراءات المعدة لهذا الغرض.

وفي المادة 80 و81 و82 و83 و84 نص القانون، على أن يعاقب أي موظف عام يستغل وظيفته للتأثير على نتائج الانتخابات بالسجن والإعفاء من مهامه، ويعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد عن شهرا وإحد أو بغامة لا تزيد عن ألف دينار ليبي، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الأشخاص المكلفين بالعمل بمراكز الانتخاب أو رجال الأمن المكلفين بتأمين عملية الانتخاب، تزداد العقوبة بما لا يتجاوز الثلث، ولا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القانون العقوبات أو أي قانون آخر، مع عدم الإخلال بأي وصف آخر، تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للعملية الانتخابية.

وفي الفصل الثالث عشر تحت مسمى “ملئ المقاعد الشاغرة”، نص القانون في مادته 85، و86و 87 و88، على أنه في حالة شغور أحد مقاعد مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ شغور المقعد، يخاطب مجس النواب المفوضية بموجب كتاب رسمي يصدر عن رئيسه أو أحد نوابه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات ملء المقعد الشاغر، وإذا كان المقعد الشاغر يتبع لدائرة انتخابية ينطبق فيها النظام الانتخابي “الفائز الأول” أو نظام “الصوت الواحد غير “قابل للتحول” تقوم انمفوضية بإجراء انتخابات تكميلية للمقعد الشاغر خلال (45) يوما من تاريخ استلام خطاب مجلس النواب بالخصوص، ويتم تسجيل المرشحين للمقعد الشاغر وفقا لشروط الأهلية وشروط الترشح الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، ولن تجرى الانتخابات التكميلية إذا أصبح المقعد شاغرا في الستة أشهر الأخيرة من فترة ولاية البرلمان وييقى شاغرا إلى حين الانتخابات البرلمانية التالية، كما تقوم المفوضية بوضع الإطار الزمني للتنفيذ واللوائح المتعلقة بتنفيذ الانتخابات التكميلية، إذا كان المقعد الشاغر يعود لدائرة انتخابية ينطبق فيها نظام التمثيل النسبي، يتم اختيار المرشح الأول من نفس الجندر ومن نفس القائمة لملء المقعد الشاغر. وتقوم المفوضية بإصدار لائحة تحدد ضوابط الاستبدال في حال عدم وجود عدد كتاب من المرشحين في القائمة للاستبدال، وفي جميع حالات ملء المقاعد الشاغرة، تعمل المفوضية على ضمان الحفاظ على نسبة تمثيل المرأة المنصوص عليها.

المادة 89 و90 من الفصل الرابع عشر، تحت مسمى “احكام ختامية” للقانون أوضحتا أنه يمكن لرئيس وأعضاء مجلس المفوضية، ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية، ورؤساء مراكز الانتخاب سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ووفقا لهذا القانون، يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب للمدة (المنصوص عليها في القاعدة الدستورية)، وتسري أحكام هذا القانون لدورة انتخابية أخرى، ما لم تتغير القاعدة الدستوربة لانتخاب مجلس النواب أو ما لم يصدر قانون أخر للانتخابات البرلمانية قبل انتهاء ولاية مجلس النواب.

وفي المادة 91 نص القانون على أن تتخذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لتأمين إجراء عملية الانتخاب، وتلتزم بما يلي:

تأمين عملية الانتخاب بما يكفل لجميع المشاركين ممارسة حقوقهم.

توفير التغطية المالية اللازمة لإجراء عملية الانتخاب بناء على الميزانية التقديربة المقترحة من فبل ؛

المفوضية.

اصدار التعليمات والتكليفات للوزارات والهيئات التابعة لها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتقديم الدعم

اللازم لإجراء عملية الانتخاب، وفقا لمتطلبات المفوضية.

المادة 92 نصت على أن يجب على كافة مؤسسات الدولة الأمنية منها والمدنية تقديم الدعم المطلوب للعملية الانتخابية، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.

وفي المادة 93 نص القانون على أنه يجب أن يعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم مخالف، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.

وفيما يلي باقي المستندات الخاصة بالقانون:

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وفي ذات القانون، أوضح مقترح انتخاب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية، في الفصل الأول تحت مسمى “تعريفات”، بمادته الأولى أنه لأغراض تطبيق وتاويل هذا القانون، يقصد بالكلمات الواردة فيه المماني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق أو القرينة على معنى أخر:

رئيس الدولة: هو أعلى سلطة تنفيذية في الدولة؛ التي لها حق رعاية مصالح الوطن والحفاظ عليها، وتفصل بين بقية السلطات في المرحلة الانتقالية.

المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي اليئة الإدارية والفنية المشرفة على إدارة وتتفيذ العملية الانتخابية، بموجب أحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013.

البلاد: دولة ليبيا.

الانتخاب: هي عملية اختيار رئيس الدولة عن طريق الاقتراع الحر المباشر.

التصويت: هو إدلاء الناخبين باصواتهم لأحد المرشحين لانتخاب رئيس الدولة في المرحلة الانتقالية.

نظام الدائرة الواحدة: الحيز الجغرافي الذي يضم عددا من مراكز الانتخاب، تم تحديده بموجب أحكام هذا القانون لإجراء عملية الاقتراع.

مكاتب الإدارة الانتخابية: هي الفروع التثفيذية للمفوضية القائمة على متابعة وتتفيذ عملية الانتخاب.

مركز الانتخاب: هو مكان تحدده المفوضية لإجراء عملية الاقتراع فيه، ويتكون من عدة محطات اقتراع.

محطة الاقتراع: هو المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع، واللجنة المشرفة على إدارة عملية التصويت داخل المحطة.

رئيس مركز الانتخاب: هو الشخص المعين من قبل المفوضية للقيام بتنظيم عملية الانتخاب داخل المركز.

مدير محطة الاقتراع: هو الشخص الممين من قبل المفوضية للقيام بإدارة وتتظيم عملية الاقتراع من تصويت، وفرز وعد لبطاقات الاقتراع داخل المحطة.

موظفو الاقتراع: هم العاملون بالمفوضية وفق اللوائح والإجراءات والمهام التي تضعها لأغراض تنفيذ عملية الاقتراع داخل مركز الانتخاب.

ورقة الاقتراع: هي الورقة الموحدة التي تصدرها المفوضية لاستممالا في التصويت.

الخرق: هو التعدي على اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية بموجب أحكام هذا القانون لغرض التأثير أو من شانه التاثير على نتائج عملية الانتخاب.

الاستبعاد: هو شطب أسماء المرشحين والناخبين من القوائم الأولية بسبب مخالفتهم احكام القانون ولوائحه ، التتظيمية وإجراءاته التنفيذية.

الحجب: هو التحفظ على نتيجة التصويت في إحدى المحطات أو مراكز الانتخاب لحين التحقق من عدم وجود خرق او تعطيل لإجراءات سير عملية الانتخاب.

الإلفاء: هو اعتبار نتيجة التصويت باطلة في مركز الانتخاب، أو إحدى محطاته، بسبب وجود خرق لإجراءات عملية الانتخاب أثرت على نتائجها.

سجل الناخبين: يقصد به السجل الذي تم إعداده من قبل المفوضية، ويستخدم لقيد الناخبين للمشاركة ف انتخاب ، الرئيس وفق أحكام هذا القانون.

الناخب: يقصد به أي شخص مؤهل للمشاركة في الانتخاب بموجب احكام هذا القانون.

المقترع: تقصد به الناخب الذي أدلاء بصوته.

المرشح: كل شخص تم قبول طلب ترشحه وفق أحكام هذا القانون.

مفوض المرشح: شخص أو اكثر يفوضهم المرشح وتعتمدهم المفوضية لغرض متابعة جميع إجراءات من يمثلونه.

وكلاء المرشح: اشخاص يكلفهم المرشح وتعتمدهم المفوضية لأغراض مراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية، وفقا لأحكام هذا القانون.

المراقبون: كل منظمة وطنية أو دولية، أو نقابية تعتمدها المفوضية لمراقبة سير عملية الانتخاب.

ممثلو وسائل الإعلام: هم الإعلاميون المعتمدون من قبل المفوضية ومرخص لهم بتفطية عملية الانتخاب إعلاميا.

وفي الفصل الثاني تحت مسمى “أحكام تمهيدية” نص القانون في مادته الثانية والثالثة والرابعة أنه بموجبه يتم انتخاب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة، وتسري احكامه على جميع حالات إعادة الانتخاب، وأن تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتتفيذ عملية الانتخاب بموجب قانون انشائها، وبتاريخ صدور هذا القانون تشرع مباشرة في تنفيذه، ولها في ذلك أن تضع ضوابط وآليات تنفيذ نظام الانتخاب الوارد بهذا القانون، وتسجيل الناخبين وقبول المرشحين، وأن تحدد الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز واستكمال مراحل العملية الانتخابية، ويكون الانتخاب عاما، حرا، مباشرا، سريا وشفافا.

وفي المادة الخامسة والسادسة نص القانون على أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة، تنظر المفوضية في وضع جائحة كورونا، وتتخذ ما يلزم من إجراءات لتتفيذ المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، وتعمل المفوضية على تقييم إمكانية إجراء عمليات التسجيل والتصويت بالخارج، بناء عليه تتخذ قرار بخصوص مشاركة الجاليات الليبية المقيمة بالخارج.

وفي الفصل الثالث تحت مسمى “نظام انتخاب الرئيس”، نصت المادة السابعة على أنه يتم التنافس على منصب رئيس الدولة على اساس نظام الدوائر الواحدة، ويعتبر الفائز المتحصل على الأغلبية المطلقة بنسبة (1+50) من أصوات المقترعين الصحيحة، وفي حال لم يتحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الاصوات الصحيحة، تجرى جولة ثانية بين المترشحين اللذان تحصلا على أعلى عدد من الأصوات خلال (40) اربعين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، ويكون الفائز هو المتحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة في الجولة الثانية، وفي حال تساوي الأصوات تجرى القرعة بينهما.

ونصت المادة الثامنة، على أنه في حالة وفاة، أو انسحاب احد متنافسي الجولة الثانية لأي سببا كان، يتم إدراج المرشح الذي يليه في عدد الأصوات من الجولة الأولى لخوض تنافس الجولة الثانية.

وفي الفصل الرابع تحت مسمى ” تسجيل الناخبين وحق الانتخاب”، نصت المادة التاسعة على أن يشترط في من يمارس حق الانتخاب، ما يلي:

ان يكون ليبي الجنسية، بالغاً سن ( 18 ) يوم التسجيل.

ان يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.

ان يكون حائزا على الرقم الوطني، ومقيدا بسجل الناخبين.

وفي المادة العاشرة نص القانون على أن تختص المفوضية بتنظيم سجلات الناخبين، وتحديد آليات وضوابط القيد فيها، ومراجمة بياناتها وفق احكام القانون، وتعمل المفوضية على تحديد مراكز الانتخاب بما يتيح للناخبين سهولة الوصول والتسجيل بها لأغراض ممارسة حقهم في الانتخاب، على كل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب أن يختار مركزا واحدا فقط للانتخاب، بعد الإعلان عنه من قبل المفوضية وفق آليات التسجيل التي حددتها، وعلى مصلحة الأحوال المدنية تقديم كافة البيانات والمعلومات التي تتطلبها عملية تسجيل الناخبين والمرشحين وفق الآليات التي تضمها المفوضية، و يجوز للمفوضية اتخاذ كافة الإجراءات التتفيذية الإدارية منها والفنية التي من شأنها تمكين الناخبين من التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية.

وفي الفصل الخامس تحت مسمى “حق الترشح وإجراءات التزكية” نص القانون في مادته 11 إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الناخب، يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة (القاعدة الدستورية) ما يلي:

أن يكون قد أتم سن 35 من عمره يوم التقدم للترشح.

أن يكون ليبي الجنسية.

ان يكون ملما بالقراءة والكتابة.

أن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته وفق أحكام هذا القانون.

الا يكون موظفا بالمفوضية او لجانها الانتخابية، أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.

ان يودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلفا وقدره عشرة آلف دينار ليبي غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.

أن يلتزم بالإجراءات التتفيذية والقواعد الحاكمة التي تضعها المفوضية للمرشحين.

وفي المادة 12 نص القانون على أن تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الدولة بالحضور الشخصي، في المكان والزمان اللذان تحددهما المفوضية، وتستكمل ما يترتب على طلبه من إجراءات عن طريق من يفوضه لهذا الفرض، ويجوز لأي مرشح تم قبول ترشحه وفق احكام هذا القانون، أن يسحب ترشحه خلال الفترة المحددة للانسحاب، على أن يخطر المفوضية بسحب ترشحه بموجب كتاب موقع عليه شخصيا موثقا توثيقا قانونيا.

وفي المادة 13 نص القانون على أن تتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح وفق اللوائح التتظيمية والإجراءات التتفيذية المعتمدة وللمفوضية حق ترتيب قبول المستتدات المقدمة لأغراض الترشح، وإذا تبين لها ان أيا من المرشحين لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، تقوم باستبعاده، ويخطر بذلك خلال اسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح، وبالوسائل التي تراها متاحة لذلك.

وفي المادة 14 نص القانون على أن يعتبر كل موظف عام يرشح نفسه لمنصب رئيس الدولة متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ تقديمه للطلب الترشح، وله الحق في العودة إلى جهة عمله السابقة إن لم يفز في الانتخابات، وتدفع له كافة مستحقاته.

وفي المادة 15 و 16 و17، نص القانو على أن يعتبر كل عضو مجلس بلدي مترشح لمنصب رئيس البلاد مستقيلا عن عضوية المجلس البلدي، ولا يعود إليها إلا بانتخاب جديد، ولأغراض تعريف الناخبين بمرشهي منصب رئيس الدولة، يجوز للمفوضية نشر السيرة الذاتية لجميع المرشحين المصادق عليهم بالقوائم الأولية، ولها في ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تمكنها من اطلاع الناخبين على السيرة الذاتية لمرشحيهم، وتقتصر بيانات السيرة الذاتية بالإضافة إلى مملومات الترشح المنصوص عليها بالقانون، على البيانات ذات العلاقة بالسيرة العلمية والمهنية والسياسية، ويكون المرشح دون غيره مسؤولا قانونا عن صحة ما تقدم به من بيانات، كما لا يعد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية.

وفي الفصل السادس، تحت مسمى الدعاية الانتخابية، نص القانون في المادة 18 على أن تقوم المفوضية بالإعلان في مختلف وسائل الإعلام المتاحة عن تحديد الفترة الزمنية المخصصة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحدد ضوابط ومتطلبات الدعاية الانتخابية طيلة المدة المحددة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي المادة 19، و20 و21 و22 على أن يحق لكل مرشح مصادق عليه بالقوائم النهائية، التعبير عن رأيه، وتقديم برنامجه الانتخابي حسب احكام هذا القانون وبما لا يخالف النظام العام، ويحظر على اي شخص أثناء حملات الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم، او إخلال بالأمن العام، أو استخدام عبارات تدعو للكراهية، أو التمييز، أو تهدد الوحدة الوطنية، وتحدد المفوضية ضوابط ومتطلبات استخدام وسائل الإعلام العامة والخاصة في تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية، ويكون ذلك على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين المصادق عليهم بالقوائم النهائية، ولا في ذلك اتخاذ كافةالإجراءات والقواعد الكفيلة بتحقيق ذلك، ويجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية عبر قنوات النشر والإعلان المختلفة، على أن تحمل تلك النشرات معلومات عن المرشح، بالإضافة إلى أسم وعنوان الجهة الناشرة لها، كما يجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون، وتنتهي جميع أنشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين ذات العلاقة بالتواصل المباشر بالناخبين يوم الصمت الانتخابي أي قبل موعد يوم الاقتراع بـ 24 ساعة ساعة.

وفي المادة 23 نص القانون على أن تخضع حملات الدعاية الانتخابية للمبادئ الأساسية التالية:

الالتزام باحكام وآداب الشريعة الإسلامية.

التقيد بأحكام النظام المام.

حيادية الإدارة الانتخابية.

شفافية تمويل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين.

المساواة بين المرشحين أمام أجهزة ومؤسسات الدولة.

احترام الوحدة والسيادة الوطنية.

المادة 24 نصت على أن يحظر على المرشح أو موكله أو أحد تابعيه ممارسة الأعمال التالية:

تنظيم حملات الدعاية الانتخابية داخل المساجد، والمؤسسات التعليمية الحكومية، ومقرات ودوائر المؤسسات العامة.

عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشحين أخرين من خلال القيام بافمال واستعمال بيانات من شانها أن توثر على توجهات

الناخبين.

تقديم الدايا العينية والنقدية، او غيرذلك من المنافع، من أجل شراء أصوات الناخبين والتاثير على خيارتهم.

تمويل حملات الدعاية الانتخابية من مصادر أجنبية سواء كانت منظمات أو دول، او شركات او وسائل إعلام، عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر أخرى مشبوهة.

استعمال أية مواد أو أصول تكون ملكيتها عامة، باستشتاء ما نص عليه في هذا القانون.

التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة بهدف القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

اللجوء إلى التحريض على العنف، أو إثارة النعرات القبلية، او الجهوية، أو العرقية.

استممال علم الدولة، والشعارات الرسمية في الإعلانات والاجتماعات والمنشورات أثناء القيام بتتفيذ حملات الدعاية، الانتخابية.

وفي المادة 25 و26 و27 نص القانون على أن تحدد المفوضية سقفا للقيمة المالية المقررة لتمويل حملات الدعاية الانتخابية، على أن يكون المبلغ المخصص لمساهمة الدولة جزءا منه، وعلى المرشحين التقيد به، وعدم تجاوزه في تتفيذ حملات الدعاية الانتخابية لأغراض مراقبة ورصد حملات الدعاية الانتخابية، يلزم كل مرشح مصادق عليه في القوائم النهائية بفتح حساب مصرفي خاص بالحملة الانتخابية، يودع به جميع المساهمات والتبرعات النقدية المخصصة للصرف على دعايته الانتخابية، ويلزم كل مرشح بتقديم بيانا ماليا مفصلا للمفوضية، مصدقا من محاسب قانوني، يتضمن إجمالي الإيرادات التي حصلعليها مبينا مصدرها وطبيعتها، وإجمالي المصروفات التي انفقها على دعايته الانتخابية مبينا أوجه صرفها، خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

وفي الفصل السابع، تحت مسمى “إجراءات الاقتراع”، نصت المادة 28 و29 و30 و31 و32 من القانون على أن يحدد موعد يوم الاقتراع بناء على مقترح يقدم من مجلس المفوضية، ويكون يوم الاقتراع عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، وإذا تعذر في ذلك اليوم إجراء عملية الاقتراع أو تم إلغائها في أحد مراكز الانتخاب، او اكثر، لأي سبب من الأسباب تعلن المفوضية عن إعادة موعد ومكان عملية الاقتراع في غضون 7 أيام، وتقوم المفوضية بتعيين رئيس لكل مركز من مراكز الانتخاب، ومدير لكل محطة اقتراع، لتتفيذ وتسيير عمليات التصويت والفرز والعد، وتنظيم تواجد المراقبين وممثلي وسائل الإعلام، ويصدر بهم قرار من قبل رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية، بعد التنسيق مع جهاتهم الأصلية، وتكون الفترة الزمنية لعملية الاقتراع يوما واحدا، تبدا من الساعة ( 8 ) الثامنة صباحا، وتتتهي بانتهاء الساعة ( 8 ) الثامنة مساءا، عندها يعلن رئيس مركز الانتخاب دون غيره عن انتهاء عملية التصويت داخل المركز، وتستمر عملية التصويت بعد الفترة الزمنية المحددة إذا تبين وجود ناخبين داخل مركز الانتخاب ولم يدلوا باصواتهم بعد، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان انتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا داخل محطة الاقتراع وبحضور رئيس وموظفي المحطة، والحاضرين من المراقبين ووكلاء المرشحين، وتحدد اللائحة التتظيمية الإجراءات التي يجب اتباعها عقب عملية الفرز والعد، وتعلن المفوضية النتائج الأولية مع نهاية عملية الاقتراع، خلال ( 10 ) العشرة ايام التي تليها، وفي حالة ما تقرر إعادة انتخاب الرئيس في جولة ثانية، لجرى الإعادة ف موعد اقصاه (30) ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى، ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته بسرية تامة، ولا يجوز الإنابة في التصويت، وعلى المفوضية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، ولها في ذلك اتباع كافة الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك الفرض، ويجوز للأشخاص ذوي الإعاقة والأميين الذين لديهم القدرة على التواصل مع مراكزهم الانتخابية ولا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على ورقة الاقتراع، اصطحاب مرافق لمساعدتهم بمد موافقة رئيس محطة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد من ذوي الإعاقة.

وفي المادة 33 و34، نص القانون على أن تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين الليبيين المتواجدين بالخارج من المشاركة في الانتخاب، ولها في ذلك تحديد الدول والمواعيد وآليات الاقتراع التي تتلاءم مع الإمكانيات والظروف المتاحة، وتقوم المفوضية في أجل اقصاه 14 يوما من تاريخ إعلان النتائج الأولية وانقضاء مواعيد الطعن، بالإعلان عن النتائج النهائية ونشرها في مختلف وسائل الإعلام الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني.

وفي الفصل الثامن، تحت مسمى “الاستبعاد والحجب والإلغاء”، نص القانون في المادة 35، و36، و37، 38، 39 على أن المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانونا باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باستبعاد الناخبين والمرشحين، ولها في ذلك أن تضع من القواعد والضوابط ما يحكمها وفقا للقانون، وللمفوضية حق حجب نتيجة التصويت بأحد مركز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا تبين لا وجود خرق للإجراءات التنفيذية من شأنه أن يخل بنتائج عملية الاقتراع، وتحدد اللائحة التتظيمية لهذا القانون الإجراءات التنفيذية للحجب، ويقر مجلس المفوضية الغاء نتيجة التصويت ( كليا أو جزئيا ) لأحد مراكز الانتخاب أو إحدى محطاته إذا ثبت أن الخرق أثر على نتيجة الانتخاب، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون لظروف قاهرة، وتوثر تاثيرا مباشرا، وفي حال تعذر إجراء عملية الاقتراع في أكثر من ثلث مجموع مراكز الانتخاب نتيجة الانتخاب، تعلن المفوضية تأجيل عملية الاقتراع بطك، المراكز، ويحدد موعدا أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوما او بزوال السبب أو أيهما أقرب، وذلك بناء على تقرير تقدمه المفوضية بهذا الشأن، وحدد اللائحة التتظيمية لهذا القانون الأصوات الملغاة وغير المحتسبة.

وفي الفصل الثامن، تحت مسمى “الطعون الانتخابية”، نص القانون في مادته 40 لكل ذي مصلحة حق الطعن بصحيفة على اي إجراء من إجراءات مراحل عملية الانتخاب والحالات المبينة أعلاه، وفق الآتي:

الطعن على أي من الإجراءات ذات العلاقة بعملية الانتخاب خلال 48 ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن.

الطعن أمام المحكمة المختصة ضد أي ناخب أو مرشح لم تتوفر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون خلال 48 ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية للناخبين أو المرشحين.

الطعن على النتائج الأولية للانتخاب خلال 48 ساعة من تاريخ نشرها.

وفي المادة 41 نص القانون على أنه لا يقبل الطعن على أي من إجراءات مراحل عملية الانتخاب؛ وذلك في الحالات التالية:

عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة.

عدم تزامن الطعن مع الإجراءات المرحلية لعملية الانتخاب.

تقديم الطمن من غير ذوي المصلحة.

إذا لم تخطر المفوضية بالطعن خلال 24 ساعة الأولى من المهلة القانونية لتقديم الطعن.

وفي المادة، 42 و43 نص القانون على أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الانتخاب بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية، وعلى القاضي الجزئي إصدار قراره في الطعن في بحر مدة لا تتجاوز 3 ايام، ولذوي الشأن استئناف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان ذوي الشأن والمفوضية خلال 3 أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، ويتم الفصل في الاستثناف في جلسة واحدة خلال 3 أيام من تاريخ الاستئناف، ويكون الحكم غير قابل للطعن بالنقض ويتعين على المفوضية تنفيذه، وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971 بشأن أنشاء إدارة لقضايا الحكومة، يجوز لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور أمام كافة الطعون التي ترفع ضدها.

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