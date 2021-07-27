محلل سياسي: الرئيس التونسي أقال وزير الدفاع لعلاقته بالنهضة الإخوانية

أكد المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي أن الأيام المقبلة سوف تكون حبلى بالقرارات خاصة بعد الاجتماعات التي عقدها الرئيس قيس سعيد مع الاتحاد العام للشغل واتحاد الفلاحين وجمعية النساء الديموقراطيات من أجل بلورة موقف موحد بخصوص الأوضاع الحالية.

وقال العرفاوي، في التصريحات متلفزة، أنه ”تم تطبيق حظر التجول ومنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص في أي مكان لأننا حاليا نعيش في حالة طوارئ ويحق لرئيس الجمهورية استخدام قانون الطوارئ ومنع التجمعات وهناك أسباب صحية بسبب الوضع الصحي لكورونا في تونس وهناك مخاوف أمنية”.

وأضاف المحلل السياسي: “الرئيس حذر من استخدام أي رصاصة القرار الذي اتخذه الرئيس جاء تحت بند 80 من الدستور وأعتقد أن هناك ما يبرره بالوقت الحالي”.

وعن أسباب إقالة وزير الدفاع التونسي قال العرفاوي: “هناك نائب من المعارضة تحدث اليوم أن وزير الدفاع كان على اتصال بحركة النهضة رغم أن وزير الدفاع يعينه رئيس الجمهورية وهو أمر مدهش أثار الاستغراب، وبالتالي إغلاق المؤسسات الحكومية له ما يبرره خوفا من أي عمليات تخريب أو إتلاف لوثائق”.

واختتم: “نائب رئيس حركة النهضة أعلن أن رئيس الحكومة سوف يلقي خطابا ويلتقي بالوزراء المعزولين ولكن رئيس الوزراء أكد أنه في خدمة تونس وسوف ينفذ قرارات الرئيس”.

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