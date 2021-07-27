السايح يكشف لقناتنا تفاصيل اجتماع مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات في روما

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن دور ‏مفوضية الانتخابات استشاري وفني فقط مع لجنة مجلس ‏النواب، خلال إعدادها للتشريعات الخاصة بالانتخابات ‏المقبلة.‏

وأوضح السائح في تصريحات خص بها قناتنا، أن المفوضية اجتمعت في روما مع اللجنة التي شكلها مجلس النواب لمناقشة التشريعات الخاصة ‏بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء البعثة الأممية ومستشاريها ‏لمناقشة بنود ونصوص ومواد هذه القوانين، التي ستحال إلى ‏مجلس النواب كي يناقشها ويصوت عليها.‏

وأشار إلى أن دور المفوضية تقديم الدعم الفني والاستشاري ‏لهذه اللجنة، والتعريف بالمصطلحات الانتخابية والآليات ‏الانتخابية، التي يجب أن تحتويها هذه المشاريع.‏

ولفت إلى أن المفوضية حرصت على تقديم هذه ‏الاستشارات، بسبب القوانين الانتخابية السابقة، التي كانت ‏تعاني من نواقص وغموض في بعض موادها ما أدى إلى عجز في ‏القواعد والإجراءات التنفيذية لتلك الانتخابات.‏

وأضاف بقوله: “التجربة المستفادة من القوانين والتجارب ‏السابقة أن نطور من تشريعاتنا الانتخابية، بحيث تتوائم مع ‏البيئة السياسية في ليبيا لكي نصل إلى نتائج مرضية للجميع”.‏

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