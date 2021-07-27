السايح يكشف لقناتنا تفاصيل اجتماع مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات في روما

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن دور مفوضية الانتخابات استشاري وفني فقط مع لجنة مجلس النواب، خلال إعدادها للتشريعات الخاصة بالانتخابات المقبلة.
وأوضح السائح في تصريحات خص بها قناتنا، أن المفوضية اجتمعت في روما مع اللجنة التي شكلها مجلس النواب لمناقشة التشريعات الخاصة بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء البعثة الأممية ومستشاريها لمناقشة بنود ونصوص ومواد هذه القوانين، التي ستحال إلى مجلس النواب كي يناقشها ويصوت عليها.
وأشار إلى أن دور المفوضية تقديم الدعم الفني والاستشاري لهذه اللجنة، والتعريف بالمصطلحات الانتخابية والآليات الانتخابية، التي يجب أن تحتويها هذه المشاريع.
ولفت إلى أن المفوضية حرصت على تقديم هذه الاستشارات، بسبب القوانين الانتخابية السابقة، التي كانت تعاني من نواقص وغموض في بعض موادها ما أدى إلى عجز في القواعد والإجراءات التنفيذية لتلك الانتخابات.
وأضاف بقوله: “التجربة المستفادة من القوانين والتجارب السابقة أن نطور من تشريعاتنا الانتخابية، بحيث تتوائم مع البيئة السياسية في ليبيا لكي نصل إلى نتائج مرضية للجميع”.
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