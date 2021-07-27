الدرقاش: كل ما يجري في بلاد العرب نتيجة خيانتهم  للخلافة العثمانية

زعم مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن “كل ما يجري في بلاد العرب هو نتاج خيانتهم لدولة الخلافة” في إشارة للخلافة العثمانية، على حد قوله.

وكتب «الدرقاش» على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “شؤم إسقاط الخلافة بعد أربعة عشر قرناً من تواصلها لا يمحوه تعاقب الليل والنهار حتى تعود من جديد”، مردفًا “وقولوا عني إرهابي”، وفقًا لقوله.

وحول ما يقصده «الدرقاش» بدولة الخلافة؛ علق أحد المتابعين على المنشور قائلًا: “دولة الخلافة ؟”، ليجيبه «الدرقاش» ساخرًا: “ما يمشيش ذهنك بعيد أقصد دولة بني عثمان وليس دولة البغدادي، خوفكم حتى من المصطلحات الإسلامية العريقة”. بحسب تعبيره.