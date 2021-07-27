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الدرقاش: كل ما يجري في بلاد العرب نتيجة خيانتهم  للخلافة العثمانية

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن “كل ما يجري في بلاد العرب هو نتاج خيانتهم لدولة الخلافة” في إشارة للخلافة العثمانية، على حد قوله.

وكتب «الدرقاش»  على حسابه بموقع فيسبوك قائلًا: “شؤم إسقاط الخلافة بعد أربعة عشر قرناً من تواصلها لا يمحوه تعاقب الليل والنهار حتى تعود من جديد”، مردفًا “وقولوا عني إرهابي”، وفقًا لقوله.

وحول ما يقصده «الدرقاش» بدولة الخلافة؛ علق  أحد المتابعين على المنشور قائلًا: “دولة الخلافة ؟”، ليجيبه «الدرقاش» ساخرًا: “ما يمشيش ذهنك بعيد أقصد دولة بني عثمان وليس دولة البغدادي، خوفكم حتى من المصطلحات الإسلامية العريقة”. بحسب تعبيره.

الوسوم

الخلافة العثمانية الدرقاش العرب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مكانك الطبيعى قرقارش واضح ان حبوب الهلوثة التى تتعاطاها اتلفت المخيخ وجعلت مخك خفيف .
    فاى خلافة يامتخلف لاردوغان خليفة المفلسين الكذاب الاشر مجرم الحرب ياكلب سلطان الدعارة الذى بنى قصر الف غرفة ويرطب قصر طائر ثمنه 500مليون دولار ياحمار .
    فخليفة المسلمين يامسكين زمان عكس اردوغان كان عمر بن الخطاب ينام تحت شجرة وبقول الناس حكمت فعدلت فنمت ياعمر . اما اردوغان خليفة المفلسين فكلب جربان منبوذ بره وجوه ويخشى السقوط فى الانتخابات فيقضى بقية عمره فى السجن فهو هارب من العدالة ولو فلت من السجون ياميبون فسينظره سجين وماادراك ماسجين

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