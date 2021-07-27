غلق محال وأسواق بـ«الشمع الأحمر» في السائح لمخالفة الإرشادات الصحية

أغلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في بلدية السائح عددًا من المحال والأسواق بـ«الشمع الأحمر»، وإيقاف بعض من أصحاب تلك المحال، لمخالفة التعليمات والإرشادات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة بمشاركة عميد بلدية السائح، ومدير أمن النواحي الأربع العميد نور الدين الشتوي، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وتطبيق العقوبات على المخالفين من أصحاب المناشط التجارية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا