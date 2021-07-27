المشري للسفير الأمريكي: يمكن الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات.

وبين المشري أنه في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات يجب أن تتم الانتخابات على قاعدة دستورية سليمة متفق عليها، مشيراً إلى أن مجلس الدولة قام بتشكيل لجنة حسب المادة (23) من الاتفاق السياسي لتتواصل مع لجنة مجلس النواب لتطبيق ما جاء بالمادة المذكورة بشأن قانون الانتخابات.

وأضاف المشري أنه أبلغ البعثة الأممية رفض المجلس تغيير عدد المقاعد والدوائر الانتخابية؛ لأن ذلك سيسبب تأخيرًا في إجراء الانتخابات

وجدد المشري التأكيد على موقف المجلس الثابت من دعم الانتخابات في 24 ديسمبر، مشيراً إلى أنه موعد ممكن ومنطقي، مع ضرورة توفير الأجواء حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، مبينًا أن سلوك رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح وتدخله في الشأن السياسي أخرجه من الحيادية والاستقلالية.

وشارك في اللقاء النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة صفوان المسوري ومقرر المجلس سعيد كله ونائب وكيل وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى “أريك ماير” والمسؤولة الاقتصادية في السفارة “باتريشيا مورايز“.