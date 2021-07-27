امغيب لـ “المرزوقي”: عن أي مكتسبات ثورية تتحدث و”حزب الغنوشي” يجوّع التونسيين

علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب، على تصريحات الرئيس التونسي الأسبق، التي زعم خلالها أن هناك قرارًا اقليمًا بتصفية ما وصفه بـ “الربيع العربي ومكتسبات الثورة”.

وقال «امغيب» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي يقول إن (هناك قرار إقليمي بتصفية الربيع العربي وتصفية مكتسبات الثورات)؛ قبل كل شئ لا أدري عن أي مكتسبات وعن أي إنجازات يتحدث السيد المرزوقي!؟”.

وتابع؛ “هذا أولاً، ثانياً لن أتحدث عن ما حدث في بلادي ليبيا ولن أسهب في الحديث عن ما حدث في الجارتين السودان ومصر ولا عن الأشقاء في سوريا واليمن فالحديث يطول والجميع قد علم ما حدث ويحدث في هذه الدول منذ عام2011 إلى يومنا هذا”.

وأردف؛ “بل يكفي أن أذكر فقط بأن أسعار اللحوم اليوم في دولة السودان صاحبة الثروة الحيوانية الكبيرة تجاوز قدرة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وأن الكثيرين من أبناء الشعب السوداني لم يتحصلوا على خروف العيد هذا العام!!”.

وأكمل «امغيب» أن “هنالك عشرات الملايين المشردين في دول العالم مازالوا يعانون الشقاء والظلم من أبناء الشعب السوري!!”، لافتا إلى أن “الدماء مازالت تنزف في اليمن والفقر والأوبئة والأمراض تضيق الخناق على الشعب اليمني!!”.

وأشار إلى أن “مصر فقط نستطيع أن نقول أنها في طريقها للتعافي بعد معاناة كبيرة ونحمد الله على ذلك لأنها تخلصت من المجرمين والعملاء والخونة لأوطانهم الذين أوصلوا أمثال محمد مرسي للحكم!!”.

وعقب «امغيب» قائلًا: “أما في تونس فيبدو أن السيد المرزوقي المقيم في قطر تارة وفي تركيا وبريطانيا تارة أخرى لا يعلم أن تونس بفضل ثورة (الياسمين) قد تحولت من بلد منتج إلى بلد مستهلك ومن اقتصاد منتعش إلى اقتصاد يحتضر وأن نسبة البطالة فيها تجاوزت المعدلات الطبيعية وأن الشباب التونسي أصبح بين متطرف أو محاصر بأزمات مفتعلة وأن أموال الشعب قد سرقت وأن العثمانيون يخططون للعودة إليها وحكمها من جديد عن طريق حزب الغنوشي الذي ينفذ سياسات تجويع الشعب التونسي لتسهل السيطرة عليه وعلى مراكز صنع القرار!!”، مردفًا؛ “فعن أي مكتسبات يتحدث سيد مرزوقي؟؟”.