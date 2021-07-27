تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الأحد، قرارًا بتخصيص 500 مليون دينار ليبي لصالح وزارة الصحة لصرفها على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من نفقات الطوارئ.

وبحسب القرار فإن المبلغ يصرف على النحو التالي: 25 مليون دينار لتجهيز المعامل والمختبرات المرجعية، و150 مليون دينار تصرف على خزانات ومصانع الأكسجين الطبي والمستلزمات التابعة.

كما تصرف 100 مليون على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، و100 مليون مكافآت العامل بمراكز العزل، 50 مليون خدمات الإعاشة والنظافة لمراكز العزل، إضافة إلى 75 مليون تصرف لشراء أجهزة ومعدات طبية لمراكز العزل.