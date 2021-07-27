طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الإعتدال في درجات الحرارة على أغلب المناطق الساحلية خاصةً الساحل الشرقي بينما تكون مرتفعة نسبياً على بقية المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 37) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ ، على المناطق الساحلية ، وما بين (35 – 38) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 39) مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:09).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:17)

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