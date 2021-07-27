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تحشيدات باتجاه طرابلس…أنباء عن وقوع اشتباك في قرجي بين قوات من الردع والتمركزات الأمنية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وردت أنباء عن وقوع اشتباك في منطقة قرجي في طرابلس بين تابعين لقوة الردع وجهاز الدعم المركزي والتمركزات الأمنية التابعة لعماد الطرابلسي.

وبحسب الأنباء؛ فإن المنطقة الغربية تشهد حشدًا مسلحًا لقوة عسكرية من الزاوية باتجاه طرابلس لدعم المجموعة التابعة لعماد الطرابلسي، فيما عُلم بسقوط عدد من الجرحى والقتلى من الطرفيْن، فيما لم يتسنّ لـ “218” التأكّد من صحة هذه الأنباء.

وكانت طرابلس قد شهدت، الخميس، اشتباكاتٍ مسلحةً بين قوة الردع التي يترأسها عبدالرؤوف كارة وجهاز دعم الاستقرار الذي يترأسه عبدالغني الككلي الملقب بـ”غنيوة”، ووصل الأمر إلى استعمال الأسلحة الثقيلة، وقالت عنها وزارة الداخلية إنها اتخذت ما يلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، حيث تم فضّ الاشتباك وفتح تحقيق حول مجريات هذه الأحداث؛ لضمان عدم تكرارها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذا اللي نتكلم عليه شن ذنب المسنين والاطفال وجميع العايلات
    خلاص فدينا منكم اطلعو خلاص هجو عيشو برا معدش نبوكم افهمو قداش شعابيط
    انتفاضه مليونيه الاسبوع المقبل في جميع مدن ليبيه لوقف وسحب جميع الاسلحه من الميلشيات نوضو بالليبيين نوضو ومتخافوش هاذو اللي ميخلوش بلادنا تستقر نوضو وحتشوفو الدعم من الجيش كيف حيكون ليييا وطننا غالي تحركو بالليبيين هادو الميليشيات لاينتمون بان يكون ليبي ويشوهو في سمعه ليبيا في الخارج نوضو بالليبيين تحركو انتفاضه مليونيه وصدقوني حتكتب في تاريخ ليبيا المجيد ولعصر النمو الاقتصادي والامن والامان في كل ليييا عاشت ليبيا وطننا الغالي

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