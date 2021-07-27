تحشيدات باتجاه طرابلس…أنباء عن وقوع اشتباك في قرجي بين قوات من الردع والتمركزات الأمنية

وردت أنباء عن وقوع اشتباك في منطقة قرجي في طرابلس بين تابعين لقوة الردع وجهاز الدعم المركزي والتمركزات الأمنية التابعة لعماد الطرابلسي.

وبحسب الأنباء؛ فإن المنطقة الغربية تشهد حشدًا مسلحًا لقوة عسكرية من الزاوية باتجاه طرابلس لدعم المجموعة التابعة لعماد الطرابلسي، فيما عُلم بسقوط عدد من الجرحى والقتلى من الطرفيْن، فيما لم يتسنّ لـ “218” التأكّد من صحة هذه الأنباء.

وكانت طرابلس قد شهدت، الخميس، اشتباكاتٍ مسلحةً بين قوة الردع التي يترأسها عبدالرؤوف كارة وجهاز دعم الاستقرار الذي يترأسه عبدالغني الككلي الملقب بـ”غنيوة”، ووصل الأمر إلى استعمال الأسلحة الثقيلة، وقالت عنها وزارة الداخلية إنها اتخذت ما يلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، حيث تم فضّ الاشتباك وفتح تحقيق حول مجريات هذه الأحداث؛ لضمان عدم تكرارها.

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