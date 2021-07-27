موسكو تدعو واشنطن لإزالة آثارها من ليبيا

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة إلى “إزالة آثارها الصغيرة” من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا.

دعوة زاخاروفا؛ جاءت ردًا على تصريحات لنائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، جون هايتن، قال فيها إن بلاده ستترك آثارًا صغيرة لها في تلك البلدان، لمواجهة ما قال إنه تهديداتٌ لأمنها من التنظيمات الإرهابية فيها، وكذلك من كلٍّ من الصين وروسيا.

وتزامنت تصريحات الجنرال الأمريكي مع زيادة الهجمات التي شنتها حركة طالبان في أفغانستان، واستهداف مصالح عدة لواشنطن في العراق وسوريا.

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