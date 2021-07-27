تفاصيل أولية بشأن مقتل محمد الكاني آمر اللواء التاسع مشاة في بنغازي

أشارت وسائل اعلام محلية في خبر عاجل مفادة إشارة مصادر متطابقة إلى مقتل محمد الكاني آمر اللواء التاسع مشاة، في منطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

ولم تشر المصادر إلى مزيد من التفاصيل بشأن حادثة القتل، إلا أن مصادر محلية أشارت إلى أن القيادي في الكانيات “محمد الكاني” قتل في مزرعة يقيم فيها بمدينة بنغازي رفقة عبدالباري الشقاقي و وليد البشير و القاء القبض على شخص يدعى اسماعيل شرود .

وبحسب المصادر المحلية فإن الحادثة وقعت فجر اليوم وأن سيارات تايقر داهمت مكان إقامته، فيما لم يتسنى التأكد من صحة الانباء من جهة مستقلة أو أمنية .

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