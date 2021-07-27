وفد اقتصادي يزور القاهرة لبحث التعاون والتأكيد على جهود مصر في إعمار ليبيا

زار قويدر إبراهيم قويدر رئيس المنطقة الاقتصادية الحرة بالمريسة ببنغازي – ليبيا، وأسامة الجهني ممثلا عن المنطقة، بزيارة لمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بمرافقة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن اللقاء جاء بهدف التأكيد على جهود مصر في إعادة إعمار ليبيا وتوجهات القيادة لدى البلدين بضرورة توسيع الشراكة الاستراتيجية بين رجال الاستثمار والأعمال والمال في البلدين وربطهما بالأشقاء في افريقيا.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات الاستثمار والمناطق الحرة ونقل التجربة المصرية في تطوير خدمات الاستثمار والمستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي.

ومن جانبه أكد المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه “وفق توجيهات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، فإننا حريصون على تعميق التعاون المشترك مع الأشقاء في ليبيا، وضرورة العمل وفق خطة وأهداف ومشروعات استثمارية محددة في مجالات مختلفة لكي نحقق إنجازاً لخدمة الاستثمارات في البلدين”.

ولفت إلى “ضرورة وضع خطة شاملة مدروسة للعمل ذات أهداف قصيرة وأهداف طويلة في قطاعات ومجالات وفئات الاستثمار المختلفة بشكل يضمن استدامة التعاون المؤسسي في هذا المجال الحيوي والمهم للاقتصاد في البلدين”.

وفي سياق متصل، قدم المهندس قويدر ابراهيم قويدر؛ عرضاً تقديميا شاملاً عن المنطقة الاقتصادية الحرة بالمريسة – بنغازي، وأكد على جاهزية المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الليبية علي الدخول مع الاستثمارات الأجنبية في شراكات استثمارية كبري علي الأراضي الليبية تخدم الخطة التي تستهدفها مصر لمد الطرق والجسور البرية للعبور لغرب افريقيا وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بوسط ليبيا.

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور يسري الشرقاوي حرصه على فتح آفاق العمل والتواصل ونقل المعرفة والتجارب الاستثمارية الناجحة داخل مجتمع المال والأعمال والاستثمار المصري والافريقي، وان ما قدمته مصر من مؤتمر عالمي احتضنته مدينة شرم الشيخ قبل شهر للترويج للاستثمار في القارة، أتى بثمار جيدة انعكست على رغبة الدول الشقيقة الافريقية ومنها ليبيا وكذاك بعض دول القارة بضرورة التعاون الجاد ، مما يتطلب دعم فكرة جديدة لعقد ملتقيات ثنائية محدثة للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين دول القارة.

وفي نهاية الاجتماع أكد الطرفان أنه سيتم العمل بشكل متسارع على تقديم تصور شبه نهائي حول الملتقى المزمع عقده خلال العام الجاري.