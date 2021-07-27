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محمود المصراتي عن مصدر عسكري يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل محمد الكاني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف الصحفي محمود المصراتي عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل محمد الكاني، ونقلاً عن مصدر عسكري أكد أن مقتله جاء خلال مقاومة “محمد الكاني” لمداهمة لمقر سكنه في مدينة بنغازي للقبض عليه بناءً على مذكرتين من القضاء المدني والعسكري بناءًا على شكاوى ضد جرائم منسوبة له خلال فترة حرب 2019 تحت ستار القوات المسلحة وقبلها إبان تبعيته لحكومة السراج والمؤتمر الوطني العام ، حسب قوله.

وأضاف المصراتي في منشور على الصفحة الرسمية له في موقع فيسبوك ، أنه تم خلال المداهمة القبض على أحد مرافقيه في المقر ومقتل آخر بالاضافة للقبض على عدد آخر من أعوانه في مناطق متفرقة من بنغازي و اجدابيا و طبرق وردت اسمائهم في مذكرة من النائب العام المدني والمدعي العام العسكري.

وقال المصراتي أن التحقيقات المبدئية تشير الى ان جرائم المقابر التي اكتشفت في ترهونة ارتكب جزء كبير منها في فترة ماقبل حرب 2019 إبان تحالف الكانيات مع فتحي باشاغا وفائز السراج وقبلها الغويل وجزء منها ارتكبت فعلا في حرب 2019 .

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  • ههههههههه
    أتضحكون على سفهاء العقول
    إعلموا جيدا أن طوي البصائر
    يعرفون من قتل هذا الكلب
    هو سيده حفتر
    حتى لاينكشف أمره
    كونه (حفتر)هو من أعطاه الأوامر بردم أحرار ترهونه
    في مقابر جماعيه..
    كما حدث بالظبط مع المجرم الورفلي..
    أوكما قال المصريون
    القطه بتاكل عيالها علشان تعيش
    وهذا مايفعله حفتر
    مع (ورق التواليت)أنصاره.
    كما يفعل من يتبرز في دورة المياة مع ورق التواليت…

    ولكن هيهات هيهات
    الله سيحاسبهم أجمعين على رؤوس الأشهاد على جرائمهم التي طالت كل شئ
    حتى الشجر والحجر لم يسلم من جرمهم البشع…

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