“الرقابة الإدارية” تطالب “الداخلية” برفع التأهب لمواجهة الوباء

شدّد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشنطي على ضرورة أن يقوم وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية برفع أعلى درجات التأهب والاستعداد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19.

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت إهماله أو تقصيره في تنفيذ هذه التدابير الاحترازية.

وأوضح أن هذه المطالبة تستند إلى اختصارات هيئة الرقابة الإدارية المقررة وفق القانون، وفي إطار ما صدر عن رئيس الحكومة بخصوص الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحدّ من انتشار الوباء.

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