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“الرقابة الإدارية” تطالب “الداخلية” برفع التأهب لمواجهة الوباء

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدّد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشنطي على ضرورة أن يقوم وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية برفع أعلى درجات التأهب والاستعداد لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19.
وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت إهماله أو تقصيره في تنفيذ هذه التدابير الاحترازية.

وأوضح أن هذه المطالبة تستند إلى اختصارات هيئة الرقابة الإدارية المقررة وفق القانون، وفي إطار ما صدر عن رئيس الحكومة بخصوص الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحدّ من انتشار الوباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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