بلدية سرت: اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت بلدية سرت اتخاذ جملة من الإجراءا لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المدينة وذلك في ختام لقاءات مكثفة عقدت بالبلدية.

وأكدت بلدية سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى الاتفاق على تسمية مركز سرت للرصد والتقصي يقودة د. محمد حمودة مدير مركز الامراض وتعهدت البلدية بدعمة حتي تصل عمليات فحص PCRالي 100يوميا

وأعلنت البلدية تسمية مستوصف الرباط إلى مركز سرت للفلتره تحت إشراف الخدمات الصحية سرت ويقوده د. هيثم بن غرسة وجرى الاتفاق على أن تكون السعة السريرة 15سرير لا تتجاوز مدة بقائهم 72وتعهد عميد البلدية بتوفير كافة الاحتياجات.

وأشارت البلدية إلى أن مركز سرت للعزل سيكون تحت الإشراف المباشر بمستشفي ابن سينا يقودة دعبدالله الاحوال وتم الاتفاق على أن تتم توسعته لتصل الي 45سرير وسيدعم بكافة التجهيزات.

ولفتت البلدية إلى التواصل مع النائب زايد هدية وتعهدة بحل مشكلة مصنع الاكسجين والتواصل مع وزير الصحة بالخصوص كما تواصل عميد البلدية مع د بدر الدين النجار رئيس اللجان الطبية بجائحه كارونا ومدير مستشفي للامراض وتعهد بتوفير التطعيمات لسرت لتصل إلى 8000 تطعيمة ستتم إدراتها عن طريق الخدمات الصحية سرت .

كما جرى الاتفاق على التركيز على الجانب الإعلامي وتكوين فريق إعلامي من المتخصصين يضم كل الخبرات في سرت على رأسها قسم الإعلام بكلية الآداب وأصحاب الصفحات على التواصل الاجتماعي والمدونين من أبناء سرت.