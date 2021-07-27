الاتحاد الأوروبي لليبيين: الانتخابات ستحلّ القضايا المهمة للمواطن

جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بإجراء انتخابات 24 ديسمبر، وشدد على أهمية المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية، لما لهما من انعكاس على قضايا مهمة للمواطن كالسيولة، وتوفر الكهرباء، وجودة التعليم، والخدمات الصحية وغيرها.

وقد بلغ عدد الليبيين المسجلين كناخبين بمنظومة المفوضية العليا للانتخابات، حتى الآن، 2,5 مليون ناخب وناخبة.

ومن المقرر إغلاق المنظومة خلال ثلاثة أيام، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل للإدلاء بالأصوات والمشاركة في تقرير مستقبل البلاد.

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