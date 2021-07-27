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الاتحاد الأوروبي لليبيين: الانتخابات ستحلّ القضايا المهمة للمواطن

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بإجراء انتخابات 24 ديسمبر، وشدد على أهمية المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية، لما لهما من انعكاس على قضايا مهمة للمواطن كالسيولة، وتوفر الكهرباء، وجودة التعليم، والخدمات الصحية وغيرها.

وقد بلغ عدد الليبيين المسجلين كناخبين بمنظومة المفوضية العليا للانتخابات، حتى الآن، 2,5 مليون ناخب وناخبة.

ومن المقرر إغلاق المنظومة خلال ثلاثة أيام، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل للإدلاء بالأصوات والمشاركة في تقرير مستقبل البلاد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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