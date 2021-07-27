وزارة الصحة: إرسال فريق طبي طارئ لمركز العزل زليتن

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إرسال فريق طبي طارئ لدعم مركز العزل بمدينة زليتن.

وبينت وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الفريق الذي تم إرساله لمركز العزل زليتن اشتمل على أطباء متخصصين وممارسين في العناية الفائقة، وفنيين عناية وتخدير وتمريض عزل، وذلك لتقديم الدعم اللازم للمركز بعد ما شهدته المدينة من ازدياد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى مباشرة الفريق مهامه، في العمل مع الأطباء في مركز العزل

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إرسال الفريق الطبي لزليتن جاء نتيجة للوضع الوبائي الراهن، وضمن الدور المنوط بإدارة الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا، ولعلاج أكبر عدد من الحالات المصابة في هذه المناطق.