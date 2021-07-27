«سبها الطبي» يحذر من «كارثة» بسبب نقص «الأوكسجين»

حذّر مركز سبها الطبي من حدوث «كارثة» تهدد حياة المرضى لديه، في ظل تزايد كبير في عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ونقص الأوكسجين المسال «الطبي».

وأشار إلى ارتفاع عدد المترددين على مركز الفلترة التابع له، لافتًا إلى استقباله، أمس، عددًا كبيرًا من الحالات، تُوفي منها ثلاث من مدينة سبها، وحالتا وفاة وصلتا المركز، إحداهما لمصري الجنسية مقيم في مدينة تراغن، والأخرى من منطقة أم الأرانب، وقد سبق إجراء التحاليل لهم وكانت النتائج موجبة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، الثلاثاء.

ولفت إلى أن نتائج التحاليل الصادرة عن المختبر تظهر ارتفاع نسبة المصابين مؤخرًا؛ حيث أجريت أمس فحوص لـ 40 عينة، 29 منها موجبة، و11 عينة سالبة.

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