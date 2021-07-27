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3 ملفات مهمة على طاولة النواب يوم الإثنين

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مجلس النواب يدعو لجلسة يوم الإثنين المقبل للتصويت على مشروع الميزانية وقانون الانتخابات والرد على “الرئاسي” بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • النواب ـ معرضين للتحقييق والمحاسبة وهذا الشيء ىمهم وترفع عليهم أي حصانات سواء أحزاب أو جماعات –
    وتكون العهدة على الوزارات المكلفة بالمهام االداخلية والخارجيةـ
    البرلمان جسم أو إدارة سرطانية قذرة وناهبة للمال االعام في الحكومة الليبية وأضراره أكثر من نفعه .. بحكم ان الدولة الليبية تعتمد على شرع الله في شئون المدنية والأجتماعية والأمن و والأعراف .

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