3 ملفات مهمة على طاولة النواب يوم الإثنين

مجلس النواب يدعو لجلسة يوم الإثنين المقبل للتصويت على مشروع الميزانية وقانون الانتخابات والرد على “الرئاسي” بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات

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