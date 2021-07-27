صالح يدعو النواب لحضور جلسة البت في الميزانية وقانون الانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الاثنين القادم 2 أغسطس للتصويت والبت في مشروع قانون لميزانية العامة للدولة وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء البلاد والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة

وبين المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في كلمة مصورة أن صالح دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحضور الجلسة مؤكدا أنه نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

وأكد بليحق أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكافة شؤون البلاد خاصة الانتخابات القادمة مبينا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها

كما اجتمع صالح مع رئيس ديوان المجلس عبد الله المصري لبحث سير العمل بالديوان وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

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