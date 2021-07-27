بليحق: مجلس النواب سينجز الإثنين القادم البنود المتعقلة بالميزانية وقانون الانتخابات

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قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إن المستشار عقيلة صالح عقد اجتماعا مع رئيس ديوان المجلس عبدالله المصري، لبحث سير العمل بالديوان.

وأضاف بليحق، في إيجاز صحفي مصور، إنه فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية في البلاد، لا سيما الاستعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، نؤكد بأن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بكافة شؤون البلاد لا سيما الانتخابات القادمة.

وأكد بليحق، أن مجلس النواب سيلتزم بالتزاماته في هذا الصدد من أجل إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام.

وقال بليحق، إن رئيس مجلس النواب دعا كافة أعضاء مجلس النواب للمشاركة في جلسة الإثنين القادم، والتي سوف يتم فيها التصويت والبت في بنود مشروع قانون الميزانية وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى الرد على ترشيح المجلس الرئاسي لمنصب المخابرات العامة.

وذكر بليحق، أن عقيلة أكد على أنه سوف يتم انجاز هذه الاستحقاقات في الجلسة القادمة، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما سوف يتم الوفاء بها بمن يحضر من أعضاء المجلس.