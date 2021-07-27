السفارة الإيطالية: توقيع ميثاق التعايش السلمي حدثا تاريخيا

اعتبرت السفارة الإيطالية لدى ليبيا أن توقيع ميثاق التعايش السلمي والوئام الاجتماعي في الجنوب الليبي حدثا تاريخيا.

وقالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” “أطيب التهاني لنجاح ملتقى (فزان من أجل ليبيا واحدة موحدة) الذي نظمه المجلس الرئاسي بمشاركة المنظمة الإيطالية غير الحكومية Ara Pacis Initiatives for Peace معتبرة أن التوقيع على ميثاق التعايش السلمي والوئام الاجتماعي في الجنوب يعد حدثا تاريخيا.

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وكان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أكد أن ملتقى فزان للتعايش السلمي والوئام الاجتماعي يعد نقلة كبيرة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في كل ربوع الوطن.

وأشار الكوني في كلمته خلال ملتقى فزان للتعايش السلمي والوئام الذي عقد برعاية المجلس الرئاسي تحت شعار “فزان من أجل ليبيا واحدة موحدة”، إلى ما مرت به فزان من صراعات وتجاذبات وخلافات اجتماعية خلال السنوات الماضية، حيث كان من الضروري بمكان، أن يعقد هذا الملتقى، الذي يأتي في وقت حساس جداً، ويمثل بارقة أمل ستؤسس للتعايش السلمي بين كل أبناء الجنوب، متمنياً أن تكون هذه المبادرة، دافعاً لمبادرات وطنية أخرى في كل أنحاء البلاد.