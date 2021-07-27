الزناتي: لدينا 1.13 مليون جرعة من لقاحات «كورونا».. ونترقب وصول 1.14 مليون أخرى

كشف وزير الصحة علي الزناتي عن توفر مليون و131 ألفًا و440 جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا.

وأوضح، في تصريح صحفي، أن اللقاحات موزعة بواقع «951 ألفًا و250 جرعة من سبوتنيك، و175 ألف جرعة إسترازينكا، و150 ألف جرعة سينوفارم، و54 ألف جرعة فايزر».

وأشار إلى ترقب وصول مليون و143 ألفًا و400 جرعة أخرى موزعة كالتالي: «116 ألفًا و400 جرعة إسترازينكا، و243 ألف جرعة فايزر، و142 ألف جرعة سينوفارم (1)، و142 ألف جرعة سينوفارم (2)، و500 ألف جرعة سبوتنيك».

ولفت إلى أن عدد المسجلين بمنظومة التطعيم بلغ 916 ألفًا و369 مواطنًا، إضافة إلى 4703 أجانب، مضيفا أن الوضع الوبائي في المنطقتين الشرقية والجنوبية جيد، ببينما تشهد المنطقة الغربية ازديادًا في حالات الإصابة والدخول لمراكز العزل.

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