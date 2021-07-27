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ليبيا تسجل 3,348 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 24 حالة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن رصد 3,348 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، بينها 2,374 حالة جديدة إضافة إلى 974 حالة مخالطة.

وقال المركز، عبر صفحته في “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء: 739 مصابًا تعافوا من المرض، بينما فارق 24 آخرون الحياة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف: بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات حتى الآن، 240,309 حالات، بينها 48,927 حالة نشطة.

وأشار إلى أنه تعافى حتى الآن 187,960 شخصًا، منذ تفشى الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 3,422 متوفى.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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