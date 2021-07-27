بليحق: مجلس النواب سيصوت الإثنين على مشروع الميزانية وقانون الانتخابات «بمن حضر»

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن رئيس المجلس عقيلة صالح وجه الدعوة إلى النواب لحضور جلسة الإثنين المقبل، الموافق الثاني من أغسطس، وذلك للتصويت والبت في البنود التالية «مشروع قانون الميزانية العامة 2020، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة».

وأضاف بليحق أنه «نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمن يحضر في الجلسة»، حسب حديثه في مقطع فيديو منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي 13 يوليو الجاري، جرى تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية، حيث أرجع بليحق الأمر إلى احتجاج بعض أعضاء المجلس على «عدم توافر النصاب القانوني للتصويت».

وقال إن اللجنة التشرعية والدستورية بالمجلس أفتت استنادا إلى «الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014» بضرورة «توفر نصاب 120 صوتًا موافق على مشروع قانون الميزانية».

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