ليبيا الان

عقيلة صالح ينتقد الحكومة.. ويتهمها بالفشل

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لرويترز:

الرئيس يبقى هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد و هناك صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي

حكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات الليبية وتحولت إلى حكومة طرابلس ونطالبها بالاهتمام بالتزامات الحكومتين المنحلتين

ليست هناك حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ 75 فلدينا إعلان دستوري” ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت ونرفض المساومة

ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية يمكن الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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