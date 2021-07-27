عقيلة صالح ينتقد الحكومة.. ويتهمها بالفشل

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لرويترز:
الرئيس يبقى هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد و هناك صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي
حكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات الليبية وتحولت إلى حكومة طرابلس ونطالبها بالاهتمام بالتزامات الحكومتين المنحلتين
ليست هناك حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ 75 فلدينا إعلان دستوري” ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت ونرفض المساومة
ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية يمكن الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك